Игра в кальмара возглавила исторический рейтинг популярности Netflix
Меньше чем за месяц Игру в кальмара посмотрели 111 000 000 фанатов.
На Netflix сменился лидер в категории самый популярный сериал в истории сервиса. Теперь это звание получил южнокорейский сериал Игра в кальмара.
Сообщается, что с момента выхода шоу (26 сентября) его уже посмотрели 111 000 000 раз.
Отметим, что сериал Игра в кальмара состоит из 9 эпизодов. В официальном синопсисе сказано, что людям, испытывающим колоссальные финансовые проблемы, предлагают сыграть в детскую игру с денежным призом.
Напомним,