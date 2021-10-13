Игра в кальмара возглавила исторический рейтинг популярности Netflix

Меньше чем за месяц Игру в кальмара посмотрели 111 000 000 фанатов.

На Netflix сменился лидер в категории самый популярный сериал в истории сервиса. Теперь это звание получил южнокорейский сериал Игра в кальмара.

Сообщается, что с момента выхода шоу (26 сентября) его уже посмотрели 111 000 000 раз.

Предыдущим лидером стриминговой платформы была костюмированная драма Бриджертоны. Ее посмотрели на 82 тысячах аккаунтов американского сервиса.

Отметим, что сериал Игра в кальмара состоит из 9 эпизодов. В официальном синопсисе сказано, что людям, испытывающим колоссальные финансовые проблемы, предлагают сыграть в детскую игру с денежным призом.

Напомним,