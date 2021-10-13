Игра в кальмара возглавила исторический рейтинг популярности Netflix

13 октября 2021 14:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Игра в кальмара возглавила исторический рейтинг популярности Netflix
Игра в кальмара возглавила исторический рейтинг популярности Netflix
pixabay.com

Меньше чем за месяц Игру в кальмара посмотрели 111 000 000 фанатов.

На Netflix сменился лидер в категории самый популярный сериал в истории сервиса. Теперь это звание получил южнокорейский сериал Игра в кальмара.

Сообщается, что с момента выхода шоу (26 сентября) его уже посмотрели 111 000 000 раз.

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Предыдущим лидером стриминговой платформы была костюмированная драма Бриджертоны. Ее посмотрели на 82 тысячах аккаунтов американского сервиса. 

Отметим, что сериал Игра в кальмара состоит из 9 эпизодов. В официальном синопсисе сказано, что людям, испытывающим колоссальные финансовые проблемы, предлагают сыграть в детскую игру с денежным призом. 

Напомним, 

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