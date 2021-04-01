Смотреть онлайн трейлер сериала Тень и кость

1 апреля 2021 10:30 Алла Лысак
Смотреть онлайн трейлер сериала Тень и кость
Netflix опубликовал финальный трейлер самого ожидаемого фэнтези-сериала года «Тень и кость»
открытый источник

Стриминговый сервис Netflix опубликовал финальный трейлер перед выходом сериала по мотивам книг Ли Бардуго «Тень и кость».

В Netflix на шоу возлагают большие надежды, почти никто не сомневается, что фэнтези-сага получит продление на второй сезон.

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Старт шоу запланирован на 23 апреля, в первом сезоне будет 8 серий.

В основу картины легли произведения «Тень и кость» и «Шестерка воронов».

События сериала происходят в вымышленной стране под названием Равка, ее коренные жители – гришы, другими словами, люди, обладающие знаниями о древней магии. Уже много лет государство остается разделенным из-за огромного каньона с чудовищами. Однако все меняется, когда в борьбу с злыми силами вступает девушка по имени Алина (Джесси Мей Ли).

Напомним,

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