Смотреть онлайн финальный трейлер сериала Сокол и Зимний Солдат
Уже 19 марта на Disney+ состоится премьера сериала «Сокол и Зимний Солдат».
Фанаты комикс-Вселенной Marvel недавно досмотрели шоу «ВандаВижен», а на подходе уже новый сериал. «Сокол и Зимний Солдат» / The Falcon and The Winter Soldier стартует на потоковом сервисе в ближайшую пятницу, а сегодня его создатели решили опубликовать финальный трейлер предстоящего шоу.
Отмечается, что сериал будет состоять из шести серий длительностью около часа каждая.
К слову, уже 11 июня 2021 года на экраны выйдет следующий марвеловский проект, сериал «Локи».
Напомним,