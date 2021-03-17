Смотреть онлайн финальный трейлер сериала Сокол и Зимний Солдат

17 марта 2021 15:10 Алла Лысак
Смотреть онлайн финальный трейлер сериала Сокол и Зимний Солдат
Disney+ выпустил финальный трейлер супергеройского сериала Сокол и Зимний Солдат
кадр из сериала

Уже 19 марта на Disney+ состоится премьера сериала «Сокол и Зимний Солдат».

Фанаты комикс-Вселенной Marvel недавно досмотрели шоу «ВандаВижен», а на подходе уже новый сериал. «Сокол и Зимний Солдат» / The Falcon and The Winter Soldier стартует на потоковом сервисе в ближайшую пятницу, а сегодня его создатели решили опубликовать финальный трейлер предстоящего шоу.

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Как известно, события сериала происходят после того, как Капитан Америка окончательно покинул свой пост, дело Стив Роджерс поручил Сэму Уилсону, бывшему Соколу, а его напарником стал Баки Барнс, он же Зимний Солдат.

Отмечается, что сериал будет состоять из шести серий длительностью около часа каждая.

К слову, уже 11 июня 2021 года на экраны выйдет следующий марвеловский проект, сериал «Локи».

Напомним,

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