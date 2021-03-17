Смотреть онлайн финальный трейлер сериала Сокол и Зимний Солдат

Уже 19 марта на Disney+ состоится премьера сериала «Сокол и Зимний Солдат».

Фанаты комикс-Вселенной Marvel недавно досмотрели шоу «ВандаВижен», а на подходе уже новый сериал. «Сокол и Зимний Солдат» / The Falcon and The Winter Soldier стартует на потоковом сервисе в ближайшую пятницу, а сегодня его создатели решили опубликовать финальный трейлер предстоящего шоу.

Как известно, события сериала происходят после того, как Капитан Америка окончательно покинул свой пост, дело Стив Роджерс поручил Сэму Уилсону, бывшему Соколу, а его напарником стал Баки Барнс, он же Зимний Солдат.

Отмечается, что сериал будет состоять из шести серий длительностью около часа каждая.

К слову, уже 11 июня 2021 года на экраны выйдет следующий марвеловский проект, сериал «Локи».

Напомним,