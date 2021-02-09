В Сети появился финальный трейлер сериала Сокол и Зимний Солдат от Marvel

В Сети появился финальный трейлер сериала Сокол и Зимний Солдат от Marvel

Премьера мини-сериала «Сокол и Зимний Солдат» запланирована на 19 марта на стриминговой платформе Disney+.

Marvel Studios выпустила финальный трейлер мини-сериала «Сокол и Зимний Солдат» (The Falcon and the Winter Soldier).

В ролике, который длится две минуты, показано еще больше экшена с участием главных героев в исполнении Энтони Маки и Себастьяна Стэна. Вероятно, сериал будет динамичным и похожим на фильм «Первый мститель: Другая война» о Капитане Америке.

Кроме того, зрителям, наконец, показали других героев сериала, а именно Шэрон Картер, ее играет Эмили Ванкэмп, и Гельмута Земо (Даниэль Брюль).

Отметим, что события сериала хронологически будут происходить после финала Мстителей (2019), в конце картины Стив Роджерс передал свой щит Энтони Маки, а тот воссоединился с Баки Барнсом, чтобы бороться со злом.

Сериал состоит из 6 эпизодов.

Напомним,