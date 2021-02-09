В Сети появился финальный трейлер сериала Сокол и Зимний Солдат от Marvel
Премьера мини-сериала «Сокол и Зимний Солдат» запланирована на 19 марта на стриминговой платформе Disney+.
В ролике, который длится две минуты, показано еще больше экшена с участием главных героев в исполнении Энтони Маки и Себастьяна Стэна. Вероятно, сериал будет динамичным и похожим на фильм «Первый мститель: Другая война» о Капитане Америке.
Кроме того, зрителям, наконец, показали других героев сериала, а именно Шэрон Картер, ее играет Эмили Ванкэмп, и Гельмута Земо (Даниэль Брюль).
Сериал состоит из 6 эпизодов.
Напомним,