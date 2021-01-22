Сериал Бриджертоны стал самым популярным на Netflix

Сериал Бриджертоны стал самым популярным на Netflix

Сериал о любви и интригах в вымышленном британском обществе недавно получил второй сезон.

Сокрушительный успех Бриджертонов фактически гарантировал шоу продление, а теперь об этом стало известно официально. 21 января Стриминговый гигант сообщил, что съемки второго сезона начнутся в ближайшее время.

Герои эпохи Регентства вернутся на экраны!

Отметим, что шоу стартовало в декабре 2020 года.

Всего за четыре недели проката сериал сумел побить рекорд по просмотрам, обогнав предыдущей хит — мини-сериал Ход королевы.

Высший свет гудит от последних сплетен, и поэтому для меня большая честь поведать вам: Бриджертоны официально вернутся на второй сезон. Я очень надеюсь, что вы припасли бутылочку Ратафии для этого восхитительного случая.

Сериал снят на основе книг американской писательницы Джулии Куинн.

Напомним,