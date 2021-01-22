Сериал Бриджертоны стал самым популярным на Netflix
Сериал о любви и интригах в вымышленном британском обществе недавно получил второй сезон.
Герои эпохи Регентства вернутся на экраны!
Отметим, что шоу стартовало в декабре 2020 года.
Всего за четыре недели проката сериал сумел побить рекорд по просмотрам, обогнав предыдущей хит — мини-сериал Ход королевы.
Высший свет гудит от последних сплетен, и поэтому для меня большая честь поведать вам: Бриджертоны официально вернутся на второй сезон. Я очень надеюсь, что вы припасли бутылочку Ратафии для этого восхитительного случая.
Напомним,