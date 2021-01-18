Netflix впервые выпустил фильм с украинской озвучкой
Netflix заказал озвучку у студии Postmodern.
Netflix продолжает развивать украинское направление, на днях стриминговый гигант выпустил первый полнометражный фильм с украинским дубляжем и субтитрами. Речь идет о научно-фантастическом боевике Смертельная зона
Оригинальное название Outside the Wire.
Режиссером картины выпустил Микаэль Хафстрем, главные роди исполнили Энтони Маки, Дамсон Идрис, Эмили Бичем, Майкл Келли и Йохан Филипп Асбек.
В центре сюжета военный конфликт в Восточной Европе за необычное оружие из будущего, которое угрожает всему человечеству.
Примечательно, что в составе армии США есть и футуристические роботы.
Напомним,