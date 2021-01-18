Netflix впервые выпустил фильм с украинской озвучкой

18 января 2021 09:30 Алла Лысак
Netflix впервые выпустил фильм с украинской озвучкой
Netflix впервые выпустил фильм сразу с украинской озвучкой
кадр из фильма

Netflix заказал озвучку у студии Postmodern.

Netflix продолжает развивать украинское направление, на днях стриминговый гигант выпустил первый полнометражный фильм с украинским дубляжем и субтитрами. Речь идет о научно-фантастическом боевике Смертельная зона 

Оригинальное название Outside the Wire.

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Вышел фильм 15 января 2021 года.

Режиссером картины выпустил Микаэль Хафстрем, главные роди исполнили Энтони Маки, Дамсон Идрис, Эмили Бичем, Майкл Келли и Йохан Филипп Асбек. 

В центре сюжета военный конфликт в Восточной Европе за необычное оружие из будущего, которое угрожает всему человечеству. 

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Действия фильма частично происходят на территории Украины.

Примечательно, что в составе армии США есть и футуристические роботы. 

Напомним,

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