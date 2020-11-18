Netflix закрыл Тайный орден после второго сезона
Сериал Тайный орден вышел на экраны в марте 2019 года, премьера второго сезона состоялась 18 июня 2020 года.
По словам шоураннера Денниса Хитона, у него были планы на третий сезон, но стриминговый сервис отказался.
Это был один из лучших опытов в моей жизни. К сожалению, мы не вернемся, но я буду хранить воспоминания и украденный реквизит.
Сериал Тайный орден рассказывает о судьбе студента по имени Джек, который присоединяется к некому сообществу и начинает практиковать черную магию.
Напомним,