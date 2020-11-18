Netflix закрыл Тайный орден после второго сезона

Сериал Тайный орден вышел на экраны в марте 2019 года, премьера второго сезона состоялась 18 июня 2020 года.

Подростковый хоррор-сериал Тайный орден, демонстрировавший неплохие рейтинги, тоже не пережил проверку вторым сезоном

По словам шоураннера Денниса Хитона, у него были планы на третий сезон, но стриминговый сервис отказался.

Это был один из лучших опытов в моей жизни. К сожалению, мы не вернемся, но я буду хранить воспоминания и украденный реквизит.

Хитон уточнил, что в третьем сезоне мог бы воскреснуть один из героев, он планировал вернуть этого персонажа в стиле Кладбища домашних животных. Поклонники сериала под постом в Твиттере выразили надежды, что увидят другие работы Хитона.

Сериал Тайный орден рассказывает о судьбе студента по имени Джек, который присоединяется к некому сообществу и начинает практиковать черную магию.

Напомним,