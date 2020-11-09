СМИ: Netflix решил судьбу третьего сезона сериала Академия Амбрелла

9 ноября 2020 09:30 Алла Лысак
СМИ: Netflix решил судьбу третьего сезона сериала Академия Амбрелла
СМИ: Netflix решил судьбу третьего сезона Академии Амбрелла
кадр из сериала

Официально информацию о продлении Академии Амбрелла на третий сезон в Netflix еще не подтвердили.

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Поклонники супергеройского сериала получат третий сезон, об этом сообщил сайт Production Weekly со ссылкой на график работы студии. По данным портала, съемки третьего сезона Академии Амбрелла начнутся уже 1 февраля следующего года.

Съемочный процесс продлится шесть месяцев.
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И телезрители, и эксперты склонны верить информации, ведь Академия остается одним из самых популярных шоу Netflix. Окончание второго сезона тоже не оставляет сомнений в том, что создатели планируют продолжение.

Классический сюжетный клиффхэнгер оставляет больше вопросов, чем ответов.

Учитывая, что съемки третьего сезона (если в график не вмешается коронавирус) завершатся летом 2021 года, премьеру не стоит ожидать раньше зимы 2021.

Напомним,

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