СМИ: Netflix решил судьбу третьего сезона сериала Академия Амбрелла

Официально информацию о продлении Академии Амбрелла на третий сезон в Netflix еще не подтвердили.

Поклонники супергеройского сериала получат третий сезон, об этом сообщил сайт Production Weekly со ссылкой на график работы студии. По данным портала, съемки третьего сезона Академии Амбрелла начнутся уже 1 февраля следующего года.

Съемочный процесс продлится шесть месяцев.

И телезрители, и эксперты склонны верить информации, ведь Академия остается одним из самых популярных шоу Netflix. Окончание второго сезона тоже не оставляет сомнений в том, что создатели планируют продолжение.

Классический сюжетный клиффхэнгер оставляет больше вопросов, чем ответов.

Учитывая, что съемки третьего сезона (если в график не вмешается коронавирус) завершатся летом 2021 года, премьеру не стоит ожидать раньше зимы 2021.

Напомним,