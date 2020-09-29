5 книг, по мотивам которых Netflix снял сериалы
Рассказываем о сериалах, которые были сняти по книжным первоисточникам, однако превзошли оригинал по популярности.
13 причин почему, Джей ЭшерNetflix и получил сразу 4 сезона (книга всего одна и ее содержание раскрыли в первом сезоне). Экранизация сделала Эшера знаменитостью и подарила книге второе дыхание.
Всем парням, которых я любила, Дженни Хан
Дженни Хан написала роман о взрослении и проблемах подростков, в книге рассказывается история 16-летней Лары, которая пишет трогательные письма мальчишкам, в которых она однажды была влюблена. Эти письма Лора хранит в коробке, но ее жизнь меняется, когда письма внезапно доходят до адресатов.
Карточный домик, Майкл Доббс
Оранжевый – хит сезона. Как я провела год в женской тюрьме, Пайпер Керман
Сериал по книге Керман получил сразу 7 сезонов!
Автор писала роман о своей собственной жизни, поскольку провела несколько лет в тюрьме по обвинению в отмывании денег.
Главную героиню зовут Пайпер, она попадает в тюрьму случайно по обвинению 10-летней давности, но жених сразу же отказывается от свадьбы...
Путешественница. Книга 1. Лабиринты судьбы, Диана Гэблдон
Напомним,