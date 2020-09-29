5 книг, по мотивам которых Netflix снял сериалы

29 сентября 2020 09:30 Алла Лысак
5 книг, по мотивам которых Netflix снял сериалы
5 книг, по мотивам которых Netflix снял сериалы
кадр из сериала

Рассказываем о сериалах, которые были сняти по книжным первоисточникам, однако превзошли оригинал по популярности.

13 причин почему, Джей Эшер

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Сериал стал настоящим хитом Netflix и получил сразу 4 сезона (книга всего одна и ее содержание раскрыли в первом сезоне). Экранизация сделала Эшера знаменитостью и подарила книге второе дыхание. 

Всем парням, которых я любила, Дженни Хан

Дженни Хан написала роман о взрослении и проблемах подростков, в книге рассказывается история 16-летней Лары, которая пишет трогательные письма мальчишкам, в которых она однажды была влюблена. Эти письма Лора хранит в коробке, но ее жизнь меняется, когда письма внезапно доходят до адресатов. 

Карточный домик, Майкл Доббс

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Книга стала основой сюжета, но сценаристы не повторили ее полностью. Действие романа разворачивается в Великобритании, а сериал перенесли в США и дополнили.

5 книг, по мотивам которых Netflix снял сериалы

Оранжевый – хит сезона. Как я провела год в женской тюрьме, Пайпер Керман

Сериал по книге Керман получил сразу 7 сезонов!

Автор писала роман о своей собственной жизни, поскольку провела несколько лет в тюрьме по обвинению в отмывании денег.

Главную героиню зовут Пайпер, она попадает в тюрьму случайно по обвинению 10-летней давности, но жених сразу же отказывается от свадьбы...

Путешественница. Книга 1. Лабиринты судьбы, Диана Гэблдон

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Фантастическая любовная драма вошла в ТОП-200 лучших книг года по версии ВВС. Сюжет выстраивается вокруг девушки по имени Клэр, совершившей путешествие из Шотландии 18 века в настоящее. Уже 20 лет девушка живет в современном мире, но не может забыть своего возлюбленного и хочет вернуться к нему в прошлое. 

5 книг, по мотивам которых Netflix снял сериалы

Напомним,

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