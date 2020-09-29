Рассказываем о сериалах, которые были сняти по книжным первоисточникам, однако превзошли оригинал по популярности.

13 причин почему, Джей Эшер

Сериал стал настоящим хитом Netflix и получил сразу 4 сезона (книга всего одна и ее содержание раскрыли в первом сезоне). Экранизация сделала Эшера знаменитостью и подарила книге второе дыхание.

Всем парням, которых я любила, Дженни Хан

Дженни Хан написала роман о взрослении и проблемах подростков, в книге рассказывается история 16-летней Лары, которая пишет трогательные письма мальчишкам, в которых она однажды была влюблена. Эти письма Лора хранит в коробке, но ее жизнь меняется, когда письма внезапно доходят до адресатов.

Карточный домик, Майкл Доббс

Книга стала основой сюжета, но сценаристы не повторили ее полностью. Действие романа разворачивается в Великобритании, а сериал перенесли в США и дополнили.

5 книг, по мотивам которых Netflix снял сериалы

Оранжевый – хит сезона. Как я провела год в женской тюрьме, Пайпер Керман

Сериал по книге Керман получил сразу 7 сезонов!

Автор писала роман о своей собственной жизни, поскольку провела несколько лет в тюрьме по обвинению в отмывании денег.

Главную героиню зовут Пайпер, она попадает в тюрьму случайно по обвинению 10-летней давности, но жених сразу же отказывается от свадьбы...

Путешественница. Книга 1. Лабиринты судьбы, Диана Гэблдон

Фантастическая любовная драма вошла в ТОП-200 лучших книг года по версии ВВС. Сюжет выстраивается вокруг девушки по имени Клэр, совершившей путешествие из Шотландии 18 века в настоящее. Уже 20 лет девушка живет в современном мире, но не может забыть своего возлюбленного и хочет вернуться к нему в прошлое.

5 книг, по мотивам которых Netflix снял сериалы

Напомним,