Названы самые популярные сериалы Netflix этого лета
Рассказываем о самых популярных сериалах стримингового сервиса Netflix.
Первое место, как сообщает Forbes, неожиданно заняло документальное криминальное шоу «Неразгаданные тайны», далее разместились сериалы «Пол — это лава» (сериал о реалити-шоу, в котором участникам приходится перемещаться по комнатам, наполненным лавой, при помощи стульев) и «Проклятая».
Напомним,
- Сериалы Netflix, основанные на реальных событиях.
- Netflix опубликовал десятку самых просматриваемых шоу в Украине.