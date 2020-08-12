Названы самые популярные сериалы Netflix этого лета

Рассказываем о самых популярных сериалах стримингового сервиса Netflix.

Пока август еще не закончился, самое время уделить внимание сериалам. Если вы поклонник Netflix , то обратите внимание прежде всего на шоу, которые стали самыми популярными у подписчиков этим летом.

Первое место, как сообщает Forbes, неожиданно заняло документальное криминальное шоу «Неразгаданные тайны», далее разместились сериалы «Пол — это лава» (сериал о реалити-шоу, в котором участникам приходится перемещаться по комнатам, наполненным лавой, при помощи стульев) и «Проклятая».

В десятку также вошли «Последний танец», «Ближе к Земле», «Тайный орден», «Монахиня-воин», «Аватар: легенды», «Бесстыжие», «Американский офис».

Напомним,