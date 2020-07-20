Создатели Мстителей снимут самый дорогой фильм Netflix
Создатели фильма Мстители: Война бесконечности снимут самый дорогой в истории Netflix фильм.
К работе будет привлечена целая команда профессионалов, с которыми режиссеры работали над супергеройскими фильмами.
Сценарий напишут Кристофер Маркус и Стивен Макфили.
В Netflix явно настроены снять кино на уровне Бондианы и «Миссии невыполнимой», бюджет картины составит около 200 млн долларов.
По неофициальной информации, съемки картины могут начаться в январе следующего года.
Напомним,