Создатели Мстителей снимут самый дорогой фильм Netflix

20 июля 2020 23:00 Алла Лысак
Создатели Мстителей снимут самый дорогой фильм Netflix
Создатели Мстителей снимут самый дорогой фильм Netflix
открытый источник

Создатели фильма Мстители: Война бесконечности снимут самый дорогой в истории Netflix фильм.

Читайте такжеNetflix впервые рассекретил список своих самых популярных фильмов
Братья Энтони и Джо Руссо займутся созданием картины «Серый человек» (The Gray Man), главные роли в масштабном и многообещающем проекте получили Райан Гослинг и Крис Эванс, которому уже доводилось работать с братьями Руссо в кинематографической вселенной  Marvel. 

К работе будет привлечена целая команда профессионалов, с которыми режиссеры работали над супергеройскими фильмами.

Сценарий напишут Кристофер Маркус и Стивен Макфили. 

Читайте такжеНил Гейман рассказал об экранизации одной из своих книг сервисом Netflix
Фильм собираются снимать по роману Марка Грини, книга, выпущенная в 2009 году, рассказывает историю о жестоком наемном убийце и  экс-сотруднике ЦРУ.

В Netflix явно настроены снять кино на уровне Бондианы и «Миссии невыполнимой», бюджет картины составит около 200 млн долларов.

По неофициальной информации, съемки картины могут начаться в январе следующего года.

Напомним,

Облако тегов

Мстители marvel Netflix

Материалы по теме

Netflix впервые рассекретил список своих самых популярных фильмов
События

Netflix впервые рассекретил список своих самых популярных фильмов
Нил Гейман рассказал об экранизации одной из своих книг сервисом Netflix
События

Нил Гейман рассказал об экранизации одной из своих книг сервисом Netflix
Netflix поставил крест на Леденящих душу приключениях Сабрины
События

Netflix поставил крест на Леденящих душу приключениях Сабрины
Полет на Марс с Хиллари Суэнк: Netflix показал тизер космического шоу Прочь
События

Полет на Марс с Хиллари Суэнк: Netflix показал тизер космического шоу Прочь

Популярное на сайте

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 18.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 18.07.2020)
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.07.2020)

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 18.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 18.07.2020)
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK