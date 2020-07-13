Нил Гейман рассказал об экранизации одной из своих книг сервисом Netflix
Нил Гейман подтвердил сотрудничество с Netflix, стриминговый сервис заинтересован в экранизации комикса «Песочный человек».
Но сотрудничеству с Netflix быть!
В недавнем интервью Нил Гейман даже приоткрыл завесу тайны над тем, каким будет грядущая адаптация.
Сериал будет отличаться от комикса, например, мне пришлось сделать более современными персонажей, ведь впервые произведение увидело свет в 1989 году. Представьте, что комикс был создан в 2020-м году. Как бы все выглядело? Как бы изменился мир? Какого пола был бы персонаж? Кем стал бы этот человек?
Люди писали сценарии и говорили, что нельзя снимать фильм R с бюджетом 100 миллионов долларов.
Напомним,