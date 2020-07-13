Нил Гейман рассказал об экранизации одной из своих книг сервисом Netflix

13 июля 2020 23:00 Алла Лысак
Нил Гейман рассказал об экранизации одной из своих книг сервисом Netflix
Нил Гейман рассказал об экранизации одной из своих книг на Netflix
открытый источник

Нил Гейман подтвердил сотрудничество с Netflix, стриминговый сервис заинтересован в экранизации комикса «Песочный человек».

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Довольно долгое время поклонники творчества Нила Геймана ничего не слышали о грядущей адаптации комикса Песочный человек, некоторые даже решили, что писателю и сервису не удалось договориться.

Но сотрудничеству с  Netflix быть! 

В недавнем интервью Нил Гейман даже приоткрыл завесу тайны над тем, каким будет грядущая адаптация.

Сериал будет отличаться от комикса, например, мне пришлось сделать более современными персонажей, ведь впервые произведение увидело свет в 1989 году. Представьте, что комикс был создан в 2020-м году. Как бы все выглядело? Как бы изменился мир? Какого пола был бы персонаж? Кем стал бы этот человек?

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По мнению Нила Геймана, предыдущие попытки экранизировать «Песочного человека» закончились провалом из-за нежелания создателей тратить на фильм с рейтингом R деньги достаточные для того, чтобы показать на экране все то, что нужно показать.

Люди писали сценарии и говорили, что нельзя снимать фильм R с бюджетом 100 миллионов долларов.

Напомним,

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