Netflix поставил крест на Леденящих душу приключениях Сабрины

Netflix неожиданно закрыл перспективный перезапуск о приключениях юной ведьмы Сабрины.

Несмотря на перспективы нашумевшего подросткового хоррора и неплохие рейтинги первых сезонов, стриминговый сервис Netflix решил неожиданно закончить сериал « Леденящие душу приключения Сабрины ».

Премьера четвертого сезона, который станет последним для шоу, пока не обзавелась датой, сообщает ScreenRant.

Отметим, что изначально Netflix заказал у создателей сразу два сезона диковатого шоу, таким образом Сабрина была продлена на второй сезон еще до премьеры первого. Затем стриминговый сервис заявил о показе третьего и четвертого сезона разом. Новости о закрытии сериала стали для его поклонников настоящим шоком.

Создатель перезапуска Сабрины Роберто Агирре-Сакас поблагодарил фанатов за любовь к его детищу.

Напомним,