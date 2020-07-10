Netflix поставил крест на Леденящих душу приключениях Сабрины

10 июля 2020 23:00 Алла Лысак
Netflix поставил крест на Леденящих душу приключениях Сабрины
Netflix поставил крест на Леденящих душу приключениях Сабрины
Netflix

Netflix неожиданно закрыл перспективный перезапуск о приключениях юной ведьмы Сабрины.

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Несмотря на перспективы нашумевшего подросткового хоррора и неплохие рейтинги первых сезонов, стриминговый сервис Netflix решил неожиданно закончить сериал «Леденящие душу приключения Сабрины».

Премьера четвертого сезона, который станет последним для шоу, пока не обзавелась датой, сообщает ScreenRant.

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Отметим, что изначально Netflix заказал у создателей сразу два сезона диковатого шоу, таким образом Сабрина была продлена на второй сезон еще до премьеры первого. Затем стриминговый сервис заявил о показе третьего и четвертого сезона разом. Новости о закрытии сериала стали для его поклонников настоящим шоком.  

Создатель перезапуска Сабрины Роберто Агирре-Сакас поблагодарил фанатов за любовь к его детищу. 

Напомним,

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