Netflix поставил крест на Леденящих душу приключениях Сабрины
10 июля 2020 23:00
Алла Лысак
Netflix поставил крест на Леденящих душу приключениях Сабрины
Netflix
Netflix неожиданно закрыл перспективный перезапуск о приключениях юной ведьмы Сабрины.
Несмотря на перспективы нашумевшего подросткового хоррора и неплохие рейтинги первых сезонов, стриминговый сервис Netflix решил неожиданно закончить сериал «Леденящие душу приключения Сабрины
».
Премьера четвертого сезона, который станет последним для шоу, пока не обзавелась датой, сообщает ScreenRant.
Отметим, что изначально Netflix заказал у создателей сразу два сезона диковатого шоу, таким образом Сабрина была продлена на второй сезон еще до премьеры первого. Затем стриминговый сервис заявил о показе третьего и четвертого сезона разом. Новости о закрытии сериала стали для его поклонников настоящим шоком.
Создатель перезапуска Сабрины Роберто Агирре-Сакас поблагодарил фанатов за любовь к его детищу.
Напомним,