Кирнан Шипка: Я была одержима идеей исполнить роль Сабрины
Эксклюзив 21 января 2020 21:00
Актриса Кирнан Шипка
Кирнан Шипка дебютировала на экране в 2006-м, появившись в телефильме «Самый злой человек в пригороде».
Полноценной же звездой Кирнан сделал сериал Netflix «Леденящие душу приключения Сабрины», стартовавший в 2018-м: заглавную роль артистки в молодежном хорроре отметили многие критики, предположившие, что у Шипки есть все шансы в будущем добиться наивысших высот в Голливуде.
В 2019 году, а именно 10 ноября, Кирнан отпраздновала юбилей — ей исполнилось 20 лет. Сейчас же есть еще один повод для радости: 24 января выходит 3 сезон «Сабрины...» на Netflix. И пока поклонники ждут сериал, мы вспоминаем самые яркие цитаты актрисы.
«Я была похожа на разочарованного актера. Но когда появилась возможность сыграть Сабрину, я воскликнула: ''Боже мой, это рай!''. Я была одержима идеей исполнить эту роль».
«Я думаю, что внутри она принимает свою темную сторону, — считает сыгравшая маленькую ведьму Кирнан Шипка. — Думаю, ее двойственность по-прежнему сильна. В ней все еще есть большая часть от нее смертной, но темная половина также остается, и играть ее было очень весело».
«Она никогда не притворяется тем, кем не является. Я очень люблю это в ней. В конце концов, она не в себе, но она ищет себя, хоть и уходит порой в неверном направлении. Она старается помогать людям, сделать мир лучше. Ее мир. И жить по своим правилам».
«Наше шоу не является перезагрузкой старого, чьи поклонники будут весьма удивлены, увидев, что новая Сабрина увлеклась некоторыми темными делишками вроде экзорцизма и ритуальных жертвоприношений. Я не думаю, что сравнение вообще уместно, ведь единственное сходство — это архетипы персонажей, в остальном же мы создаем собственную вселенную».