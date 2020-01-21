Кирнан Шипка: Я была одержима идеей исполнить роль Сабрины

Кирнан Шипка дебютировала на экране в 2006-м, появившись в телефильме «Самый злой человек в пригороде».

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Полноценной же звездой Кирнан сделал сериал Netflix « Спустя еще год девушке досталась первая большая роль, принесшая американской актрисе широкую известность: уроженка Чикаго сыграла Салли Дрейпер в хитовом сериале «Безумцы». После шоу о рекламной индустрии карьера Шипки пошла на взлет — в течение последующих нескольких лет она снялась, в частности, в «Носителях», «Поцелуйчиках» и «Цветах на чердаке».Полноценной же звездой Кирнан сделал сериал Netflix « Леденящие душу приключения Сабрины », стартовавший в 2018-м: заглавную роль артистки в молодежном хорроре отметили многие критики, предположившие, что у Шипки есть все шансы в будущем добиться наивысших высот в Голливуде.

В 2019 году, а именно 10 ноября, Кирнан отпраздновала юбилей — ей исполнилось 20 лет. Сейчас же есть еще один повод для радости: 24 января выходит 3 сезон «Сабрины...» на Netflix. И пока поклонники ждут сериал, мы вспоминаем самые яркие цитаты актрисы.

«Я была похожа на разочарованного актера. Но когда появилась возможность сыграть Сабрину, я воскликнула: ''Боже мой, это рай!''. Я была одержима идеей исполнить эту роль».

«Я думаю, что внутри она принимает свою темную сторону, — считает сыгравшая маленькую ведьму Кирнан Шипка. — Думаю, ее двойственность по-прежнему сильна. В ней все еще есть большая часть от нее смертной, но темная половина также остается, и играть ее было очень весело».

«Она никогда не притворяется тем, кем не является. Я очень люблю это в ней. В конце концов, она не в себе, но она ищет себя, хоть и уходит порой в неверном направлении. Она старается помогать людям, сделать мир лучше. Ее мир. И жить по своим правилам».

«Наше шоу не является перезагрузкой старого, чьи поклонники будут весьма удивлены, увидев, что новая Сабрина увлеклась некоторыми темными делишками вроде экзорцизма и ритуальных жертвоприношений. Я не думаю, что сравнение вообще уместно, ведь единственное сходство — это архетипы персонажей, в остальном же мы создаем собственную вселенную».