Netflix представил полноценный трейлер третьего сезона сериала Леденящие душу приключения Сабрины
Netflix выпустил полноценный трейлер третьего сезона «Леденящих душу приключений Сабрины». Судя по всему, на этот раз нас ждет еще больше колдовства, всевозможных демонов и новых персонажей.
Ради возвращения заточенного в Аду колдуна Николаса Скрэтча (Гевин Лезервуд), пожертвовавшего собой ради победы над Темным Повелителем, Сабрина готова пойти на все. Девушку ждут тяжелые испытания: она решила стать королевой Ада, ведь только так сможет воссоединиться с возлюбленным. Добиться своего Сабрине помогут магия и смертные друзья.
«Леденящие душу приключения Сабрины» продолжатся на Netflix уже 24 января.
В свою очередь версия от Netflix уже продлена на четвертый сезон, который выйдет в начале 2021 года.