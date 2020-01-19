Netflix представил полноценный трейлер третьего сезона сериала Леденящие душу приключения Сабрины

19 января 2020 22:00 Александр Кива
Netflix представил полноценный трейлер третьего сезона сериала Леденящие душу приключения Сабрины
Кирнан Шипка — исполнительница главной роли Сабрины
кадр из сериала

Netflix выпустил полноценный трейлер третьего сезона «Леденящих душу приключений Сабрины». Судя по всему, на этот раз нас ждет еще больше колдовства, всевозможных демонов и новых персонажей.

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Вслед за забавным музыкальным роликом с поющими и танцующими адскими чирлидерами компания Netflix выложила и традиционный трейлер выходящей вскоре третьей части «Леденящих душу приключений Сабрины» - сериала Роберто Агирре-Сакасы, основанного на популярной серии комиксов издательства Archie Comics о юной полуведьме Сабрине Спеллман в исполнении Кирнан Шипки.

Ради возвращения заточенного в Аду колдуна Николаса Скрэтча (Гевин Лезервуд), пожертвовавшего собой ради победы над Темным Повелителем, Сабрина готова пойти на все. Девушку ждут тяжелые испытания: она решила стать королевой Ада, ведь только так сможет воссоединиться с возлюбленным. Добиться своего Сабрине помогут магия и смертные друзья.

«Леденящие душу приключения Сабрины» продолжатся на Netflix уже 24 января.

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Отметим, что сериал от Netflix Chilling Adventures of Sabrina / «Леденящие душу приключения Сабрины» основан на популярном комиксе Archie Comics «Сабрина — маленькая ведьма». История уже была экранизирована на американском телевидении, при этом первый ТВ-сериал продержался в эфире семь сезонов — с 1996 по 2004 год.

В свою очередь версия от Netflix уже продлена на четвертый сезон, который выйдет в начале 2021 года.

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