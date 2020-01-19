Netflix представил полноценный трейлер третьего сезона сериала Леденящие душу приключения Сабрины

Netflix выпустил полноценный трейлер третьего сезона «Леденящих душу приключений Сабрины». Судя по всему, на этот раз нас ждет еще больше колдовства, всевозможных демонов и новых персонажей.

Вслед за забавным музыкальным роликом с поющими и танцующими адскими чирлидерами компания Netflix выложила и традиционный трейлер выходящей вскоре третьей части- сериала Роберто Агирре-Сакасы, основанного на популярной серии комиксов издательства Archie Comics о юной полуведьме Сабрине Спеллман в исполнении Кирнан Шипки.

Ради возвращения заточенного в Аду колдуна Николаса Скрэтча (Гевин Лезервуд), пожертвовавшего собой ради победы над Темным Повелителем, Сабрина готова пойти на все. Девушку ждут тяжелые испытания: она решила стать королевой Ада, ведь только так сможет воссоединиться с возлюбленным. Добиться своего Сабрине помогут магия и смертные друзья.

«Леденящие душу приключения Сабрины» продолжатся на Netflix уже 24 января.

Отметим, что сериал от Netflix Chilling Adventures of Sabrina / «Леденящие душу приключения Сабрины» основан на популярном комиксе Archie Comics «Сабрина — маленькая ведьма». История уже была экранизирована на американском телевидении, при этом первый ТВ-сериал продержался в эфире семь сезонов — с 1996 по 2004 год.

В свою очередь версия от Netflix уже продлена на четвертый сезон, который выйдет в начале 2021 года.