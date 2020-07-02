Netflix решил судьбу сериала Озарк: будет ли продолжение
2 июля 2020 10:30
Netflix решил судьбу сериала Озарк: будет ли продолжение
кадр из сериала
Netflix продлил сериал Озарк, один из своих хитов, на четвертый сезон, однако уже известно, что он станет последним.
«Озарк», рассказывающий об отмывании денег для мексиканского наркокартеля на побережье живописного городка, получил четвертый сезон!
Netflix сообщил, что финальный сезон истории будет состоять из четырнадцати эпизодов, дата выхода пока не разглашается.
Сезон выйдет в двух частях, по 7 серий за один раз.
Netflix решил судьбу сериала Озарк: будет ли продолжение / кадр из сериала
Концовка будет жесткой.
Напомним,