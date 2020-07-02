Netflix решил судьбу сериала Озарк: будет ли продолжение

2 июля 2020 10:30 Алла Лысак
Netflix решил судьбу сериала Озарк: будет ли продолжение
Netflix решил судьбу сериала Озарк: будет ли продолжение
кадр из сериала

Netflix продлил сериал Озарк, один из своих хитов, на четвертый сезон, однако уже известно, что он станет последним.

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Сериал «Озарк», рассказывающий об отмывании денег для мексиканского наркокартеля на побережье живописного городка, получил четвертый сезон! 

Netflix сообщил, что финальный сезон истории будет состоять из четырнадцати эпизодов, дата выхода пока не разглашается.

Сезон выйдет в двух частях, по 7 серий за один раз.

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Финальный сезон, наконец, расставит все по местам и даст ответы на вопросы, которые не дают покоя поклонникам, отметили сценаристы. Подлил масла в огонь и исполнитель главной роли Джейсон Бейтман. По его словам, последний сезон будет означать большие проблемы для семейства Бердов. 

Netflix решил судьбу сериала Озарк: будет ли продолжение / кадр из сериала

Концовка будет жесткой.

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Отметим, что именно «Озарк» стал лидером по просмотрам во время карантина. В центре истории супружеская пара с детьми, которой приходится переехать в провинциальный город Озарк. Глава семейства позже раскрывает близким правду о том, что он должен отмыть огромную сумму денег, чтобы остаться живым. 

Напомним,

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