Сериал Люцифер: дата выхода последнего сезона

24 июня 2020 09:30 Алла Лысак
Сериал Люцифер: дата выхода последнего сезона
Netflix сообщил дату премьеры финального сезона Люцифера
кадр из сериала

Уже 21 августа зрители смогут увидеть на Netflix первую половину финального сезона сериала Люцифер.

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Создатели сериала, как и всегда, сообщили новость весьма креативно. На странице шоу в социальной сети они опубликовали ролик, который длится 66,6  секунд с самыми пикантными моментами проекта.

Пятый сезон преподнесет поклонникам множество сюрпризов, сообщили шоураннеры Илди Модрович и Джо Хендерсон. Кроме того, они пообещали, что один из эпизодов будет представлять собой настоящий мюзикл.  

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Отметим, что сериал сосредоточен на жизни главного героя Люцифера в исполнении Тома Эллиса. Он решил посетить Лос-Анджелес и стать владельцем ночного клуба. Затем Люцифер нашел себе еще одну интересную работенку, помогать детективу раскрывать преступления. В основе сериала лежат комиксы Нила Геймана. 

Напомним,

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