Сериал Люцифер: дата выхода последнего сезона

Уже 21 августа зрители смогут увидеть на Netflix первую половину финального сезона сериала Люцифер.

Создатели сериала , как и всегда, сообщили новость весьма креативно. На странице шоу в социальной сети они опубликовали ролик, который длится 66,6 секунд с самыми пикантными моментами проекта.

Пятый сезон преподнесет поклонникам множество сюрпризов, сообщили шоураннеры Илди Модрович и Джо Хендерсон. Кроме того, они пообещали, что один из эпизодов будет представлять собой настоящий мюзикл.

Отметим, что сериал сосредоточен на жизни главного героя Люцифера в исполнении Тома Эллиса. Он решил посетить Лос-Анджелес и стать владельцем ночного клуба. Затем Люцифер нашел себе еще одну интересную работенку, помогать детективу раскрывать преступления. В основе сериала лежат комиксы Нила Геймана.

Напомним,