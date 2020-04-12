Сериал Консультант смотреть онлайн

16-серийный фильм «Консультант» расскажет 8 запутанных историй с неординарным подходом к их расследованию.

Суперкриминалиста Бориса Крылова называют современным Шерлоком Холмсом. Используя оригинальные и порой парадоксальные методы работы, он раскрывает самые запутанные преступления. Однако настоящим испытанием для него становится расследование гибели собственного отца. Официальная версия – обычная авария, водитель грузовика уснул за рулем. Сам Крылов получил в ДТП тяжелые травмы, а его отец погиб на месте. Крылов уверен, что произошло хорошо спланированное убийство.

Работая в полиции в качестве консультанта, он сталкивается с любовью всей своей жизни – когда-то его студенткой, а сейчас руководителем следственной группы Анной Воскресенской. Больше 10 лет назад у них был роман, но измена разрушила отношения влюбленных. Анна сама воспитывает сына, отношения с ним – ее самое больное место. Расследуя преступления и разыскивая преступников, криминалисты сталкиваются с тайнами прошлого и осознают, что их чувства все еще живы.

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