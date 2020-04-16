Консультант: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 16.04.2020)
16 апреля 2020 21:50
Консультант: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 16.04.2020)
пресс-служба канала Украина
16 апреля на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 8 серию детективной мелодрамы «Консультант».
«Консультант»: Крылов беспокоится о безопасности Ларисы и оставляет ее у себя дома… Ему не дают покоя несколько фактов по убийству сына олигарха. Крылов проводит следственный эксперимент и понимает, как именно было совершено убийство. Важно только найти следы на одежде убийцы… Анна страдает из-за конфликта с сыном. Подполковник Шевчук, которому нравится Анна, пытается поговорить с мальчиком. Но все становится только хуже…
8 серию сериала «Консультант» смотрите в 22:00 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.