Консультант: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 16.04.2020)

16 апреля 2020 21:50 Юлия Крутиева
Консультант: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 16.04.2020)
Консультант: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 16.04.2020)
пресс-служба канала Украина

16 апреля на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 8 серию детективной мелодрамы «Консультант».

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Смотрите в 7 серии мелодрамы «Консультант»: Крылов беспокоится о безопасности Ларисы и оставляет ее у себя дома… Ему не дают покоя несколько фактов по убийству сына олигарха. Крылов проводит следственный эксперимент и понимает, как именно было совершено убийство. Важно только найти следы на одежде убийцы… Анна страдает из-за конфликта с сыном. Подполковник Шевчук, которому нравится Анна, пытается поговорить с мальчиком. Но все становится только хуже… 

8 серию сериала «Консультант» смотрите в 22:00 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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