Консультант: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 15.04.2020)

15 апреля 2020 21:50 Юлия Крутиева
Консультант: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 15.04.2020)
Консультант: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 15.04.2020)
пресс-служба канала Украина

15 апреля на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 6 серию детективной мелодрамы «Консультант».

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Смотрите в 6 серии мелодрамы «Консультант»: Крылов отправляется в колонию к водителю, который устроил аварию, в которой погиб его отец. Осужденный явно чего-то боится… Группа Анны ищет связь убийства мужчины в карьере с сыном состоятельного бизнесмена, баллотирующегося в депутаты. Крылову с помощью методов криминалистики удается найти доказательства, чтобы задержать настоящего убийцу мужчины в карьере… Неожиданно Крылову звонит его бывшая жена Лариса, на нее напали…

6 серию сериала «Консультант» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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