Консультант: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 15.04.2020)
15 апреля 2020 21:50
Консультант: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 15.04.2020)
пресс-служба канала Украина
15 апреля на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 6 серию детективной мелодрамы «Консультант».
«Консультант»: Крылов отправляется в колонию к водителю, который устроил аварию, в которой погиб его отец. Осужденный явно чего-то боится… Группа Анны ищет связь убийства мужчины в карьере с сыном состоятельного бизнесмена, баллотирующегося в депутаты. Крылову с помощью методов криминалистики удается найти доказательства, чтобы задержать настоящего убийцу мужчины в карьере… Неожиданно Крылову звонит его бывшая жена Лариса, на нее напали…
6 серию сериала «Консультант» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.