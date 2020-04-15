Консультант: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 15.04.2020)

15 апреля 2020 20:50 Юлия Крутиева
Консультант: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 15.04.2020)
Консультант: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 15.04.2020)
пресс-служба канала Украина

15 апреля на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 5 серию детективной мелодрамы «Консультант».

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Смотрите в 5 серии мелодрамы «Консультант»: Крылов хочет сблизиться с Анной, но она вновь его отталкивает. Она не знает, что ее сын Леша попал под влияние только что вышедшего из тюрьмы Голубева. Десять лет назад Голубев изнасиловал Анну, но Крылову об этом неизвестно. Сын Анны пытается найти отца… Тем временем в карьере найден труп молодого мужчины. Крылов уверен, что перед смертью с жертвой кто-то играл в догонялки…

5 серию сериала «Консультант» смотрите в 21:00 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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