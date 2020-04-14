Консультант: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 14.04.2020)
14 апреля 2020 20:50
Консультант: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 14.04.2020)
пресс-служба канала Украина
14 апреля на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 3 серию детективной мелодрамы «Консультант».
«Консультант»: Анна требует, чтобы Крылов не вмешивался в ее расследования. Он больше не консультант ее группы. Тем временем Анна расследует загадочное убийство бизнесмена, будто бы утонувшего полгода назад, тело которого обнаружили в заброшенном доме. И ей очень нужна помощь Крылова. Проблемы у Анны не только на работе – десятилетний сын Лешка стал неуправляемым…
3 серию сериала «Консультант» смотрите прямо сейчас онлайн на нашем сайте TV.UA.