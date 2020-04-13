Ветер любви: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 13.04.2020)

13 апреля на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 1 серию турецкого сериала «Ветер любви».

События в турецкой мелодраме «Ветер любви» разворачиваются вокруг древней вражды семей Асланбей и Шадоглу. Миран Асланбей еще в детстве потерял своих родителей, а его бабушка Азизе приложила все усилия, чтобы целью жизни внука стала месть Хазару Шадоглу, который, по ее убеждению, является убийцей родителей Мирана. Воплотить план мести мужчина решает с помощью нежных чувств, влюбив в себя красавицу Рейян, дочь Хазара.

Но он даже не подозревает, что вскоре сам безумно полюбит девушку. Главных героев ждут сложные испытания: двоюродная сестра Рейян также влюбится в Мирана и приложит все усилия, чтобы завоевать его сердце. А за чувства Рейян будет бороться племянник ее отца.

1 серию сериала «Ветер любви» смотрите в 17:10 на канале 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.