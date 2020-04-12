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Сериал Ветер любви смотреть онлайн
Сериал Ветер любви - новый турецкий сериал на канале 1+1.

Сериал Ветер любви смотреть онлайн

События в турецкой мелодраме «Ветер любви» разворачиваются вокруг древней вражды семей Асланбей и Шадоглу. Миран Асланбей еще в детстве потерял своих родителей, а его бабушка Азизе приложила все усилия, чтобы целью жизни внука стала месть Хазару Шадоглу, который, по ее убеждению, является убийцей родителей Мирана. Воплотить план мести мужчина решает с помощью нежных чувств, влюбив в себя красавицу Рейян, дочь Хазара.

Но он даже не подозревает, что вскоре сам безумно полюбит девушку. Главных героев ждут сложные испытания: двоюродная сестра Рейян также влюбится в Мирана и приложит все усилия, чтобы завоевать его сердце. А за чувства Рейян будет бороться племянник ее отца.

Сериал Ветер любви смотрите на канале 1+1 или онлайн на нашем сайте.

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