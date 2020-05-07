Ветер любви: смотреть 34 серию онлайн (эфир от 07.05.2020)
7 мая на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 34 серию турецкой мелодрамы «Ветер любви».
Воплотить план мести человек решает с помощью нежных чувств, влюбив в себя красавицу Реян, дочь Хазара. Но никто и подумать не мог, что однажды встретившись, Миран и Реян навсегда влюбятся друг в друга. Но судьба готовит для них страшные испытания. Ежедневно влюбленные будут узнавать неожиданные подробности из жизни своих родителей, а родные люди будут делать все, чтобы разлучить пару.
34 серию сериала «Ветер любви» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
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