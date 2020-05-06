Ветер любви: смотреть 32 серию онлайн (эфир от 06.05.2020)

6 мая 2020 17:50 Юлия Крутиева
Ветер любви: смотреть 32 серию онлайн (эфир от 06.05.2020)
Ветер любви: смотреть 32 серию онлайн (эфир от 06.05.2020)
kino-teka.com

6 мая на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 32 серию турецкой мелодрамы «Ветер любви».

Читайте такжеВід пацанки до панянки-4: участница реалити Влада Роговенко впервые станет мамой
Смотрите в 32 серии турецкой мелодрамы «Ветер любви»: В центре сюжета восточной сказки - давняя вражда семей. Миран еще в детстве потерял своих родителей, а его бабушка Азиза приложила все усилия, чтобы целью всей жизни внука стала месть Хазару Шадоглу. По убеждению Азизы именно он является убийцей родителей Мирана.

Воплотить план мести человек решает с помощью нежных чувств, влюбив в себя красавицу Реян, дочь Хазара. Но никто и подумать не мог, что однажды встретившись, Миран и Реян навсегда влюбятся друг в друга. Но судьба готовит для них страшные испытания. Ежедневно влюбленные будут узнавать неожиданные подробности из жизни своих родителей, а родные люди будут делать все, чтобы разлучить пару.

32 серию сериала «Ветер любви» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все серии сериала «Ветер любви» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Облако тегов

1+1 сериалы мелодрама турецкий сериал Ветер любви

Материалы по теме

Ветер любви: смотреть 31 серию онлайн (эфир от 06.05.2020)
Сериалы

Ветер любви: смотреть 31 серию онлайн (эфир от 06.05.2020)
Говорит Украина: 18 лет лжи: кто меня родил? (эфир от 06.05.2020)
Телешоу

Говорит Украина: 18 лет лжи: кто меня родил? (эфир от 06.05.2020)
СуперИнтуиция-5: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2020)
Телешоу

СуперИнтуиция-5: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2020)
Японский маникюр: что нужно знать о главном тренде лета 2020
Тренды

Японский маникюр: что нужно знать о главном тренде лета 2020

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)
Холостяк-10: кто покинул шоу в 9 выпуске от 01.05.2020

Холостяк-10: кто покинул шоу в 9 выпуске от 01.05.2020
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: битва сезонов – на проект вернули опытных пацанок из прошлых сезонов

Від пацанки до панянки-4: битва сезонов – на проект вернули опытных пацанок из прошлых сезонов

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 04.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 04.05.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.05.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK