Ветер любви: смотреть 28 серию онлайн (эфир от 04.05.2020)

4 мая 2020 17:50 Юлия Крутиева
Ветер любви: смотреть 28 серию онлайн (эфир от 04.05.2020)
Ветер любви: смотреть 28 серию онлайн (эфир от 04.05.2020)
kino-teka.com

4 мая на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 28 серию турецкой мелодрамы «Ветер любви».

Читайте такжеМузыкальный марафон Ты не один: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.05.2020)
Смотрите в 28 серии турецкой мелодрамы «Ветер любви»: В центре сюжета восточной сказки - давняя вражда семей. Миран еще в детстве потерял своих родителей, а его бабушка Азиза приложила все усилия, чтобы целью всей жизни внука стала месть Хазару Шадоглу. По убеждению Азизы именно он является убийцей родителей Мирана.

Воплотить план мести человек решает с помощью нежных чувств, влюбив в себя красавицу Реян, дочь Хазара. Но никто и подумать не мог, что однажды встретившись, Миран и Реян навсегда влюбятся друг в друга. Но судьба готовит для них страшные испытания. Ежедневно влюбленные будут узнавать неожиданные подробности из жизни своих родителей, а родные люди будут делать все, чтобы разлучить пару.

28 серию сериала «Ветер любви» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все серии сериала «Ветер любви» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Облако тегов

1+1 сериалы мелодрама турецкий сериал Ветер любви

Материалы по теме

Отважные: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 04.05.2020)
Сериалы

Отважные: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 04.05.2020)
Ветер любви: смотреть 27 серию онлайн (эфир от 04.05.2020)
Сериалы

Ветер любви: смотреть 27 серию онлайн (эфир от 04.05.2020)
Говорит Украина: Свои игрушки продаем, а родителям деньги отдаем? (эфир от 04.05.2020)
Телешоу

Говорит Украина: Свои игрушки продаем, а родителям деньги отдаем? (эфир от 04.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 04.05.2020)
Телешоу

Від пацанки до панянки-4: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 04.05.2020)

Популярное на сайте

Почему у вас выпадают волосы: главные причины, о которых вы не догадывались

Почему у вас выпадают волосы: главные причины, о которых вы не догадывались
Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)
Холостяк-10: кто покинул шоу в 9 выпуске от 01.05.2020

Холостяк-10: кто покинул шоу в 9 выпуске от 01.05.2020
Від пацанки до панянки-4: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 27.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 27.04.2020)

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 27.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 27.04.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)
Голос країни-10: кто победил в шоу 26.04.2020

Голос країни-10: кто победил в шоу 26.04.2020
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK