Ветер любви: смотреть 26 серию онлайн (эфир от 30.04.2020)
30 апреля 2020 17:50
Юлия Крутиева
Ветер любви: смотреть 26 серию онлайн (эфир от 30.04.2020)
kino-teka.com
30 апреля на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 26 серию турецкой мелодрамы «Ветер любви».
Смотрите в 26 серии турецкой мелодрамы «Ветер любви»
: Миран уверен, что Гёнюль говорит неправду, и допрашивает жену, что на самом деле произошло в тот вечер. Но Гёнюль уверенно повторяет придуманную историю, поэтому мужчина остается ни с чем, хотя и в очередной раз угрожает ей разводом. Их разговор слышит Султан, переживая за дочь, она идет к Азизе, чтобы та как-то повлияла на внука, и угрожает рассказать Мирану всю правду о жестокости его бабушки.
26 серию сериала «Ветер любви» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
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