Мир наизнанку-11: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 29.04.2020)
29 апреля 2020 22:30
Юлия Крутиева
Мир наизнанку-11: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 29.04.2020)
instagram.com/komarovmir
29 апреля на канале «1+1» и на нашем сайте TV.UA зрители увидели новый выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку-11».
Смотрите в 15 выпуске тревел-шоу «Мир наизнанку-11»
: сегодня мы познакомимся с еще одним сверхчеловеком – господином Цао. Он один из последних мастеров тысячелетней традиции, которая передается из поколения в поколение, – огненного фейерверка. Его создают исключительно вручную, подбрасывая расплавленный металл температурой 1600 градусов по Цельсию. И все для того, чтоб создать для людей настоящий праздник. В народе такой салют называют «железным цветком». Само шоу огненного салюта состоит из нескольких частей: артисты поливают расплавленным металлом дерево и бросают его в бетонную стену. Мастер же бьет по раскаленному металлу голыми руками. Как выглядит вживую шоу салютов под названием «железный цветок» – смотрите.
Также онлайн смотрите выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку. Рекордный полет».
15 выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку-11» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски тревел-шоу «Мир наизнанку-11» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.