Мир наизнанку-11: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 29.04.2020)

29 апреля 2020 22:30 Юлия Крутиева
Мир наизнанку-11: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 29.04.2020)
Мир наизнанку-11: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 29.04.2020)
instagram.com/komarovmir

29 апреля на канале «1+1» и на нашем сайте TV.UA зрители увидели новый выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку-11».

Читайте такжеСуперИнтуиция-5: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 29.04.2020)
Смотрите в 15 выпуске тревел-шоу «Мир наизнанку-11»: сегодня мы познакомимся с еще одним сверхчеловеком – господином Цао. Он один из последних мастеров тысячелетней традиции, которая передается из поколения в поколение, – огненного фейерверка. Его создают исключительно вручную, подбрасывая расплавленный металл температурой 1600 градусов по Цельсию. И все для того, чтоб создать для людей настоящий праздник. В народе такой салют называют «железным цветком». Само шоу огненного салюта состоит из нескольких частей: артисты поливают расплавленным металлом дерево и бросают его в бетонную стену. Мастер же бьет по раскаленному металлу голыми руками. Как выглядит вживую шоу салютов под названием «железный цветок» – смотрите.

Также онлайн смотрите выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку. Рекордный полет».

15 выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку-11» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски тревел-шоу «Мир наизнанку-11» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Облако тегов

1+1 Дмитрий Комаров Китай путешествия телешоу путешествие Мир наизнанку-11 світ навиворіт Дима Комаров

Материалы по теме

Мир наизнанку-11: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 29.04.2020)
Телешоу

Мир наизнанку-11: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 29.04.2020)
30 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

30 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Лунный гороскоп на 30 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 30 апреля 2020 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Почему у вас выпадают волосы: главные причины, о которых вы не догадывались

Почему у вас выпадают волосы: главные причины, о которых вы не догадывались
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)
Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)
Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020)

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)
Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)
Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 27.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 27.04.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK