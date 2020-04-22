Мир наизнанку-11: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 22.04.2020)
22 апреля 2020 23:10
Юлия Крутиева
Мир наизнанку-11: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 22.04.2020)
пресс-служба канала 1+1
22 апреля на канале «1+1» и на нашем сайте TV.UA зрители увидели новый выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку-11».
Смотрите в 14 выпуске тревел-шоу «Мир наизнанку-11»
: Гонконг – один из самых современных мегаполисов мира. Здесь тысячи небоскребов, офисы международных корпораций, а по улицам ездят последние версии супертехнологичных автомобилей. Как бы парадоксально это ни звучало, но именно в этом продвинутом мегаполисе местные жители хранят древнейшие традиции, от которых в жилах стынет кровь.
Также онлайн смотрите выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку. Рекордный полет».
Новый выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку-11» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.