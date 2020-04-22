Мир наизнанку-11: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.04.2020)

22 апреля 2020 22:30 Юлия Крутиева
Мир наизнанку-11: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.04.2020)
Мир наизнанку-11: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.04.2020)
пресс-служба канала 1+1

22 апреля на канале «1+1» и на нашем сайте TV.UA зрители увидели новый выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку-11».

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Смотрите в 13 выпуске тревел-шоу «Мир наизнанку-11»: Гонконг – бывшая британская колония и специальный административный район Китая, а также один из самых футуристических и богатых городов в стране. Это одно из немногих мест в Азии, где кажется, что ты совсем в другой части планеты. До сих пор здесь переплетаются британские и китайские традиции, а технологии будущего существуют наряду с тысячелетними традициями. Сегодня это самый дорогой мегаполис мира, где каждый седьмой житель – миллионер. Поскольку большая часть Гонконга – горы и непригодные для строительства территории, 7 миллионам жителей приходится ютиться на небольшом участке. Это одно из самых населенных мест на планете Земля.

Также онлайн смотрите выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку. Рекордный полет».

Новый выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку-11» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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