Мир наизнанку-11: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.04.2020)
22 апреля 2020 22:30
Юлия Крутиева
Мир наизнанку-11: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.04.2020)
пресс-служба канала 1+1
22 апреля на канале «1+1» и на нашем сайте TV.UA зрители увидели новый выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку-11».
Смотрите в 13 выпуске тревел-шоу «Мир наизнанку-11»
: Гонконг – бывшая британская колония и специальный административный район Китая, а также один из самых футуристических и богатых городов в стране. Это одно из немногих мест в Азии, где кажется, что ты совсем в другой части планеты. До сих пор здесь переплетаются британские и китайские традиции, а технологии будущего существуют наряду с тысячелетними традициями. Сегодня это самый дорогой мегаполис мира, где каждый седьмой житель – миллионер. Поскольку большая часть Гонконга – горы и непригодные для строительства территории, 7 миллионам жителей приходится ютиться на небольшом участке. Это одно из самых населенных мест на планете Земля.
Также онлайн смотрите выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку. Рекордный полет».
Новый выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку-11» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.