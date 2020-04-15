Мир наизнанку-11: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 15.04.2020)

15 апреля 2020 22:30 Юлия Крутиева
Мир наизнанку-11: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 15.04.2020)
Мир наизнанку-11: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 15.04.2020)
пресс-служба канала 1+1

15 апреля на канале «1+1» и на нашем сайте TV.UA зрители увидели новый выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку-11».

Смотрите в 12 выпуске тревел-шоу «Мир наизнанку-11»: китайские горы завораживают своей красотой и загадочностью. А горы Гуйлинь – одни из самых живописных на планете. Тысячелетиями природа формировала их невероятные пики, которые изображались на китайских картинах как символ поднебесной. Именно сюда отправился Дмитрий Комаров, чтобы увидеть вымирающую традицию и одновременно одну из самых необычных профессий в мире. Побережье реки Ли длиной в 500 км всегда было рыбацким регионом. Именно здесь придумали экзотический, необычный, не похожий ни на какие другие способ рыбалки – с помощью баклана, который ловит рыбу.

Также онлайн смотрите выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку. Рекордный полет».

Новый выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку-11» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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