Мир наизнанку-11: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 15.04.2020)
15 апреля на канале «1+1» и на нашем сайте TV.UA зрители увидели новый выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку-11».
Смотрите в 12 выпуске тревел-шоу «Мир наизнанку-11»: китайские горы завораживают своей красотой и загадочностью. А горы Гуйлинь – одни из самых живописных на планете. Тысячелетиями природа формировала их невероятные пики, которые изображались на китайских картинах как символ поднебесной. Именно сюда отправился Дмитрий Комаров, чтобы увидеть вымирающую традицию и одновременно одну из самых необычных профессий в мире. Побережье реки Ли длиной в 500 км всегда было рыбацким регионом. Именно здесь придумали экзотический, необычный, не похожий ни на какие другие способ рыбалки – с помощью баклана, который ловит рыбу.
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Новый выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку-11» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.