Мир наизнанку: Дима Комаров отправится на экзотическую рыбалку и попробует главный деликатес Желтого моря
В новом выпуске тревел-шоу Мир наизнанку, который выйдет сегодня в 22.45 на 1+1, путешественник Дмитрий Комаров отправится в самый живописный уголок Поднебесной, чтобы познакомиться с древнейшей китайской традицией.
Дмитрий Комаров отправится на рыбалку с легендарной династией баклановых рыбаков, которые являются последними хранителями традиции. Ведущий тревел-шоу попытается узнать все секретные техники, как китайцам удалось превратить птицу в лучшего ручного охотника за рыбой и заставить баклана добывать еду не для себя, а для человека.
Здесь китайцы во время отлива собирают живность, которая водится в прибрежном песке, – расскажет Дмитрий Комаров. – Это вкусная, полезная и экзотическая еда.
Какое гастрономическое приключение ждет украинских путешественников в Китае, и каким окажется на вкус главный деликатес Желтого моря - смотрите в новом выпуске «Мира наизнанку» уже сегодня в 22.45 на канале «1+1».
Напомним,