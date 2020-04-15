Мир наизнанку: Дима Комаров отправится на экзотическую рыбалку и попробует главный деликатес Желтого моря

В новом выпуске тревел-шоу Мир наизнанку, который выйдет сегодня в 22.45 на 1+1, путешественник Дмитрий Комаров отправится в самый живописный уголок Поднебесной, чтобы познакомиться с древнейшей китайской традицией.

«Мир наизнанку» в продолжении грандиозного китайского сезона покажет зрителям один из самых красивых регионов огромной страны – горы Гуйлинь. Здесь среди десятков зеленых вершин и водных потоков сохранилась древнейшая китайская традиция и одна из самых необычных профессий в мире. В этом регионе столетиями жили рыбаки, которые придумали очень экзотический и непохожий ни на какие другие способ рыбалки. Они для добычи улова используют баклана, который достает из воды самую разнообразную рыбу – от карпа до щуки.

Дмитрий Комаров отправится на рыбалку с легендарной династией баклановых рыбаков, которые являются последними хранителями традиции. Ведущий тревел-шоу попытается узнать все секретные техники, как китайцам удалось превратить птицу в лучшего ручного охотника за рыбой и заставить баклана добывать еду не для себя, а для человека.

Мир наизнанку-11: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 15.04.2020) / пресс-служба канала 1+1

После экстремальной рыбалки с бакланами команда «Мира наизнанку» переместится в другой конец Поднебесной, где жители придумали еще одно забавное развлечение. На берегу Желтого моря сотни людей собираются в одно время, чтобы добыть себе ужин при помощи небольшой лопатки и ведерка.

Здесь китайцы во время отлива собирают живность, которая водится в прибрежном песке, – расскажет Дмитрий Комаров. – Это вкусная, полезная и экзотическая еда.

Какое гастрономическое приключение ждет украинских путешественников в Китае, и каким окажется на вкус главный деликатес Желтого моря - смотрите в новом выпуске «Мира наизнанку» уже сегодня в 22.45 на канале «1+1».

Напомним,