Мир наизнанку-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 08.04.2020)

8 апреля 2020 22:30 Юлия Крутиева
Мир наизнанку-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 08.04.2020)
Мир наизнанку-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 08.04.2020)
пресс-служба канала 1+1

8 апреля на канале «1+1» и на нашем сайте TV.UA зрители увидели новый выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку-11».

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Смотрите в 11 выпуске тревел-шоу «Мир наизнанку-11»: 1 октября в Пекине – важнейшее событие для всей страны, ведь это день создания КНР. Коммунистическая партия Китая празднует это событие парадом, который принимает Председатель КНР Си Цзиньпин.

Дмитрий Комаров решил отправиться к главной достопримечательности Китая – Великой Китайской стене. Это самый грандиозный и масштабный строительный проект в истории человечества, ведь на его постройку ушло 2500 лет, а сам он входит в список чудес света. Уехать из Пекина не попробовав его главную кулинарную фишку и гордость страны – утку по-пекински – настоящее гастрономическое преступление. Мир наизнанку отправился в лучший ресторан Китая по приготовлению утки, чтобы попробовать знаменитое блюдо по древнему рецепту.

Также онлайн смотрите выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку. Рекордный полет».

Новый выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку-11» смотрите прямо сейчас онлайн на нашем сайте TV.UA.

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