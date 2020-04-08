Мир наизнанку-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 08.04.2020)
8 апреля на канале «1+1» и на нашем сайте TV.UA зрители увидели новый выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку-11».
Дмитрий Комаров решил отправиться к главной достопримечательности Китая – Великой Китайской стене. Это самый грандиозный и масштабный строительный проект в истории человечества, ведь на его постройку ушло 2500 лет, а сам он входит в список чудес света. Уехать из Пекина не попробовав его главную кулинарную фишку и гордость страны – утку по-пекински – настоящее гастрономическое преступление. Мир наизнанку отправился в лучший ресторан Китая по приготовлению утки, чтобы попробовать знаменитое блюдо по древнему рецепту.
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Новый выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку-11» смотрите прямо сейчас онлайн на нашем сайте TV.UA.