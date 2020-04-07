Одруження наосліп-6: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 07.04.2020)
7 апреля 2020 22:35
Юлия Крутиева
Одруження наосліп-6: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 07.04.2020)
пресс-служба
Во вторник, 7 апреля, на телеканале «1+1» и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 11 выпуск шестого сезона реалити-шоу «Одруження наосліп».
В 11 выпуске проекта «Одруження наосліп»
смотрите: на программу пришел мужчина из Канады, который считает, что идеальную жену можно найти только в Украине. Ник работает IT-консультантом и может работать с любой точки мира. Именно это позволяет мужчине много путешествовать. За это время он объездил 50 стран. Уже больше года Ник живет в Украине, где и решил искать идеальную женщину. Мужчина ищет открытую, сексуальную, импульсивную девушку, которая была бы интересной собеседницей.
Мария – самоуверенная женщина, которая очень хозяйственная и образованная. Мария в свои 25 лет уже является руководителем танцевальной студии восточного танца. Женщина пришла на проект, чтобы создать семью со своим будущим мужем. Смогут ли Ник и Мария найти общий язык?
Новый выпуск шоу «Одруження наосліп-6» смотрите прямо сейчас онлайн на нашем сайте TV.UA.