Одруження наосліп-6: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 07.04.2020)

7 апреля 2020 22:35 Юлия Крутиева
Одруження наосліп-6: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 07.04.2020)
Одруження наосліп-6: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 07.04.2020)
пресс-служба

Во вторник, 7 апреля, на телеканале «1+1» и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 11 выпуск шестого сезона реалити-шоу «Одруження наосліп».

Читайте такжеРевизор Юлия Панкова проверит санитарные нормы и качество сервиса заведений во время карантина
В 11 выпуске проекта «Одруження наосліп» смотрите: на программу пришел мужчина из Канады, который считает, что идеальную жену можно найти только в Украине. Ник работает IT-консультантом и может работать с любой точки мира. Именно это позволяет мужчине много путешествовать. За это время он объездил 50 стран. Уже больше года Ник живет в Украине, где и решил искать идеальную женщину. Мужчина ищет открытую, сексуальную, импульсивную девушку, которая была бы интересной собеседницей.

Мария – самоуверенная женщина, которая очень хозяйственная и образованная. Мария в свои 25 лет уже является руководителем танцевальной студии восточного танца. Женщина пришла на проект, чтобы создать семью со своим будущим мужем. Смогут ли Ник и Мария найти общий язык?

Новый выпуск шоу «Одруження наосліп-6» смотрите прямо сейчас онлайн на нашем сайте TV.UA

Облако тегов

1+1 телешоу Даниэль Салем Одруження наосліп-6 свадьба вслепую

Материалы по теме

Говорит Украина: Пока семерых детей брила - подруга семью разбила? (эфир от 07.04.2020)
Телешоу

Говорит Украина: Пока семерых детей брила - подруга семью разбила? (эфир от 07.04.2020)
Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.04.2020)
Телешоу

Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.04.2020)
СуперЖінка 2 сезон: смотреть 17 выпуск онлайн от 07.04.2020
Телешоу

СуперЖінка 2 сезон: смотреть 17 выпуск онлайн от 07.04.2020
Супермама: смотреть онлайн 2 выпуск (эфир от 07.04.2020)
Телешоу

Супермама: смотреть онлайн 2 выпуск (эфир от 07.04.2020)

Популярное на сайте

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 02.04.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 02.04.2020)
Холостяк-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.04.2020)
Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию (эфир от 01.04.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию (эфир от 01.04.2020)
На канале Украина – премьера детективной мелодрамы Консультант

На канале Украина – премьера детективной мелодрамы Консультант

Популярное видео

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 02.04.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 02.04.2020)
Холостяк-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.04.2020)
Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию (эфир от 01.04.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию (эфир от 01.04.2020)
Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию (эфир от 31.03.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию (эфир от 31.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK