Одруження наосліп-6: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 31.03.2020)

«Одруження наосліп» - это единственный украинский телепроект, участники которого за неделю могут стать по-настоящему счастливыми. В шестом сезоне реалити-шоу уверенный шаг навстречу любви сделают успешные мужчины и женщины. Они преодолели препятствия на пути к блестящей карьере, защитили докторские диссертации, и не нашли главного - свою половинку. Помогать одиноким героям проекта найти любовь теперь будут практикующий психолог Ирина Кириченко и лайф-коуч Даниэль Салем. Ирина «просканирует» участников реалити и раскроет истинные причины их неудач в отношениях. А Даниэль для героев «Женитьба вслепую» и зрителей станет лучшим мотиватором и строгим критиком, поможет им проститься с комплексами и «призраками» прошлого, одних «вылечит» от низкой самооценки, других - от вздутия.