Одруження наосліп-6: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 31.03.2020)

31 марта 2020 22:30 Юлия Крутиева
Одруження наосліп-6: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 31.03.2020)
Одруження наосліп-6: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 31.03.2020)
пресс-служба канала 1+1

Во вторник, 31 марта, на телеканале «1+1» и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 10 выпуск шестого сезона реалити-шоу «Одруження наосліп».

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«Одруження наосліп» - это единственный украинский телепроект, участники которого за неделю могут стать по-настоящему счастливыми. В шестом сезоне реалити-шоу уверенный шаг навстречу любви сделают успешные мужчины и женщины. Они преодолели препятствия на пути к блестящей карьере, защитили докторские диссертации, и не нашли главного - свою половинку. Помогать одиноким героям проекта найти любовь теперь будут практикующий психолог Ирина Кириченко и лайф-коуч Даниэль Салем. Ирина «просканирует» участников реалити и раскроет истинные причины их неудач в отношениях. А Даниэль для героев «Женитьба вслепую» и зрителей станет лучшим мотиватором и строгим критиком, поможет им проститься с комплексами и «призраками» прошлого, одних «вылечит» от низкой самооценки, других - от вздутия.

Новый выпуск шоу «Одруження наосліп-6» смотрите прямо сейчас онлайн на нашем сайте TV.UA.

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