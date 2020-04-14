Від пацанки до панянки-4: на проект пришла новая участница, самая боевая с первого сезона

Эксклюзив 14 апреля 2020 15:00 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: на проект пришла новая участница, самая боевая с первого сезона
Від пацанки до панянки 4 сезон
пресс-служба Нового канала

Участница первого сезона реалити Нового канала снова попробует свои силы в Школе леди.

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Несколько дней педагоги Школы леди интриговали зрителей в соцсетях. Они сообщили, что реалити ждет пополнение. Ученица придет непростая, а настоящая «бомба». Интрига раскрылась в 9-м выпуске – «бомбой» стала 23-летняя Настя #Мивина Иваненко.

Впервые на изменения в жизни она решилась в 19 лет. Девушка попала в первый сезон реалити «Від пацанки до панянки». Но после трех недель участия ее исключили из Школы леди.

За такое короткое время обучения я ничего не успела почерпнуть, – признается «пацанка». – После выгона пыталась что-то в себе менять. Но потом перестала двигаться вперед. Единственное, что существенно изменилось – я переехала жить в Киев.

Від пацанки до панянки 4 сезон: Настя #Мивина Иваненко
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В столице «пацанка» работает и профессионально занимается регби. После спортивных тренировок она вступает в другую «игру» – алкогольную. Настя выпивает и ведет себя как типичная «пацанка». Из-за поведения не может построить личную жизнь.

После первого сезона реалити я разошлась с парнем, – откровенничает #Мивина. – Потом он напился на работе, его «переклинило», и он повесился на проводе. Каждый день об этом думаю. Теперь боюсь привязываться к людям, а также чтобы они привязывались ко мне. Поэтому у меня нет никакой личной жизни.

Від пацанки до панянки 4 сезон: Настя #Мивина Иваненко
Не смогла девушка построить и теплые отношения с родной матерью.

Что бы я ни меняла, к чему бы ни стремилась, каких бы высот ни достигала, мама всегда недовольна мной, – говорит девушка. – Она ко мне холодна, и я отвечаю ей взаимностью.

Від пацанки до панянки 4 сезон: Настя #Мивина Иваненко
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В Школу леди Настя Иваненко пришла, чтобы раскрыть свою женственность. Ведь девушка мечтает найти любимого человека и построить крепкую семью. Сможет ли она переломить себя – смотрите каждый понедельник в 19:00 на Новом канале в реалити «Від пацанки до панянки».

Напомним,

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