Від пацанки до панянки-4: кто покинул проект в 9 выпуске от 13.04.2020

Від пацанки до панянки-4: кто покинул проект в 9 выпуске от 13.04.2020

На реалити Нового канала попрощались с Катей #Канарейкой Устиновой.

За девять недель в Школе леди проекта «Від пацанки до панянки-4» 18-летняя киевлянка Катя полюбилась всем – у нее сложились хорошие отношения как с одноклассницами, так и с преподавателями. Поэтому прощаться с девушкой оказалось задачей не из легких.

Мне было по-мамски жаль отпускать Катю, – признается директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Я очень не хотела, чтобы она уходила. Но так сложились обстоятельства, что именно Катя должна была покинуть проект.

Від пацанки до панянки-4: кто покинул проект в 9 выпуске от 13.04.2020 / пресс-служба Нового канала

Девушку неоднократно называли самым светлым человеком. Она всегда улыбалась и была одинаково доброй ко всем «пацанкам». И это при всех своих проблемах. Четыре года назад Катя #Канарейка узнала, что ее удочерили. С тех пор отношения с приемными родителями не складываются. Из-за этого девушка начала употреблять алкоголь в неограниченных дозах. На реалити Нового канала «пацанка» пришла, чтобы наконец покончить с зависимостью и начать свою жизнь заново.

Катя прошла сложный эмоциональный путь, – объясняет решение преподавателей попрощаться с девушкой Татьяна Мокриди. – сквозь слезы и разочарования она начала верить в себя. Но с болью в сердце мы должны отпустить Катю в новую жизнь. Потому что, в отличие от остальных, ее скорость на пути к изменениям приравнивается к скорости маленькой улитки.

Від пацанки до панянки-4: кто покинул проект в 9 выпуске от 13.04.2020 / пресс-служба Нового канала

Такое решение преподавателей стало неожиданностью для «пацанок» – они были не в состоянии сдержать свои эмоции, и расплакались. А вместе с ними это сделали и преподаватели.

Птичка летит домой, – с грустью подытожила Катя #Канарейка Устинова. – Видела, что они не хотели меня отпускать. Но им пришлось. Я провалила немало заданий. Буду очень скучать. Школа леди – это было мое все, это была моя жизнь!

Напомним,