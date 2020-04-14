Иракли Макацария и Даниэль Салем выбирали близняшек среди 14 пар: Двоилось в глазах

Эксклюзив 14 апреля 2020 16:00 Юлия Крутиева
Иракли Макацария и Даниэль Салем выбирали близняшек среди 14 пар: Двоилось в глазах
Иракли Макацария и Даниэль Салем
пресс-служба Нового канала

Что будет, если собрать вместе троих ярких парней и 14 пар близняшек?

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Спецвыпуск «СуперИнтуиции» на Новом канале с Сергеем Притулой, Иракли Макацария и Даниэлем Салемом. Впервые на съемках шоу сложился такой яркий мужской состав игроков. А также мечта многих мужчин – близняшки.

У меня просто двоилось в глазах на программе. Хотя такие девушки – для меня не диковинка, – говорит Иракли. – В жизни я неоднократно встречал близняшек, правда, на свидания с ними не ходил. Кстати, у меня есть несколько пар друзей-близнецов. Изначально было очень сложно их различать. Но со временем, когда мы раздружились, я даже могу понять по голосу, кто из них мне звонит.

А я общался с девушками-близняшками в колледже, – вспомнил Даниэль. – Различал их просто. Одна была занудой, а вторая имела прекрасное чувство юмора.

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На программе «СуперИнтуиция» отличать девушек не пришлось. Только угадывать категорию, за которой они прячутся. Даниэль с этим справлялся на ура, а у Иракли возникли проблемы. Шестое чувство его подводило, хотя в жизни он на него не жалуется.

У меня есть чутье, однозначно. Правда, если в работе оно частенько срабатывает, то с людьми не всегда, – говорит Иракли – Но в любовных делах с интуицией проблем не было никогда. Нужно прислушиваться к ней, ведь не зря у человека появляются внутренние подсказки.

Как ни прислушивался холостяк к себе, шоу закончилось его поражением. А вот кто из звезд покажет феноменальное шестое чувство и выиграет 80 тысяч гривен – смотрите каждую среду в 19:00 в шоу «СуперИнтуиция» на Новом канале.

Напомним,

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