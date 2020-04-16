Супермама: смотреть онлайн 8 выпуск (эфир от 16.04.2020)
16 апреля на канале СТБ вышел 8 выпуск шоу Супермама.
Сегодня последний день соревнования четырех мам, а это значит, что в семейном реалити СТБ Супермама 1 сезон 8 выпуск от 16.04.2020 соперницы приедут в гости к программистке Жене. На знакомстве женщина шокировала конкуренток чистосердечным признанием: у нее дома тотальный беспорядок. Ленивая мама – так себя называет Евгения. Но правда ли это? Возможно, она блефует? Узнаем прямо сейчас!
8 выпуск шоу Супермама смотрите онлайн ПРЯМО ЗДЕСЬ.