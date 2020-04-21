Дима Комаров рассказал, как появилась идея снимать Мир наизнанку: архивные фото 12-летней давности
21 апреля 2020 23:00
Юлия Крутиева
Путешественник Дмитрий Комаров
instagram.com/komarovmir
Вот уже практически 12 лет как путешественник Дмитрий Комаров радует телезрителей невероятно интересными выпусками тревел-шоу "Мир наизнанку".
И если из-за постоянных командировок у Димы Комарова
было мало времени на семью, то сейчас на карантине телеведущий нашел время даже пересмотреть архивные фото со своих самых первых путешествий.
Мир наизнанку: архивные фото Дмитрия Комарова / instagram.com/komarovmir
Ведущий тревел-шоу решил поделиться, как у него появилась идея создания этой программы, а также рассказал об экстремальных моментах, которые с ним случались в путешествиях.
«Во время недавнего прямого эфира мы затронули тему создания программы #мирнаизнанку Я рассказывал, как примерно 12 лет назад полетел в Юго-Восточную Азию, один, на неопределенный срок. На тот момент это был мой стиль жизни – уезжать куда-то, желательно с билетом в один конец, и погружаться в жизнь новой страны, без конкретных маршрутов и четких планов, корректируя их по ходу поездки.
В мегатуристическом Таиланде меня интересовала обратная сторона. И я первым делом выбрал для себя север страны, в районе границы с Бирмой и Лаосом. Арендовал старенький двухдверный, праворульный джипик Suzuki. И 2 недели ездил вдоль границы с Мьянмой по проселочным дорогам, забираясь в те места, которых, как правило, нет в путеводителях.
Мир наизнанку: архивные фото Дмитрия Комарова / instagram.com/komarovmir
Мир наизнанку: архивные фото Дмитрия Комарова / instagram.com/komarovmir
Тогда еще у меня не было смартфона с онлайн-картой – я пользовался бумажными картами, потихоньку пробираясь по маршруту, который сам для себя придумал и от руки нарисовал на листочке А4. Меня интересовали поселения чау кхау, или людей гор.
Именно в этой поездке, когда во время тропического ливня был обвал дороги, я бросил свой джипчик и вместе с народом пошел дальше пешком. Реку мы переходили вброд. В тот самый момент я подумал – как же здорово и круто вокруг, какие фантастические вещи я вижу, и как хочется поделиться этими эмоциями со всеми. Тогда впервые появилась идея попробовать снять телепрограмму. Экспериментально.
Мир наизнанку: архивные фото Дмитрия Комарова / instagram.com/komarovmir
Мир наизнанку: архивные фото Дмитрия Комарова / instagram.com/komarovmir
Сейчас сортировал старые винчестеры и случайно наткнулся на фотки из этой поездки. Мне тогда было 25.
Мир наизнанку: архивные фото Дмитрия Комарова / instagram.com/komarovmir
Из-за карантина я не стригся уже почти 2 месяца и скоро причёска станет такой же, как на этих фото. Вообще прикольно, что за прошедшие 12 лет я вообще не изменился. Вам так не кажется?»
Мир наизнанку: архивные фото Дмитрия Комарова / instagram.com/komarovmir
Мир наизнанку: архивные фото Дмитрия Комарова / instagram.com/komarovmir
Напомним,