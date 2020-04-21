Дима Комаров рассказал, как появилась идея снимать Мир наизнанку: архивные фото 12-летней давности

Вот уже практически 12 лет как путешественник Дмитрий Комаров радует телезрителей невероятно интересными выпусками тревел-шоу "Мир наизнанку".

Мир наизнанку: архивные фото Дмитрия Комарова / instagram.com/komarovmir

И если из-за постоянных командировок у Димы Комарова было мало времени на семью, то сейчас на карантине телеведущий нашел время даже пересмотреть архивные фото со своих самых первых путешествий.

Ведущий тревел-шоу решил поделиться, как у него появилась идея создания этой программы, а также рассказал об экстремальных моментах, которые с ним случались в путешествиях.

«Во время недавнего прямого эфира мы затронули тему создания программы #мирнаизнанку Я рассказывал, как примерно 12 лет назад полетел в Юго-Восточную Азию, один, на неопределенный срок. На тот момент это был мой стиль жизни – уезжать куда-то, желательно с билетом в один конец, и погружаться в жизнь новой страны, без конкретных маршрутов и четких планов, корректируя их по ходу поездки.

Мир наизнанку: архивные фото Дмитрия Комарова / instagram.com/komarovmir

Мир наизнанку: архивные фото Дмитрия Комарова / instagram.com/komarovmir

Тогда еще у меня не было смартфона с онлайн-картой – я пользовался бумажными картами, потихоньку пробираясь по маршруту, который сам для себя придумал и от руки нарисовал на листочке А4. Меня интересовали поселения чау кхау, или людей гор.

Мир наизнанку: архивные фото Дмитрия Комарова / instagram.com/komarovmir

Мир наизнанку: архивные фото Дмитрия Комарова / instagram.com/komarovmir

Сейчас сортировал старые винчестеры и случайно наткнулся на фотки из этой поездки. Мне тогда было 25.

Мир наизнанку: архивные фото Дмитрия Комарова / instagram.com/komarovmir

Из-за карантина я не стригся уже почти 2 месяца и скоро причёска станет такой же, как на этих фото. Вообще прикольно, что за прошедшие 12 лет я вообще не изменился. Вам так не кажется?»

Мир наизнанку: архивные фото Дмитрия Комарова / instagram.com/komarovmir

Мир наизнанку: архивные фото Дмитрия Комарова / instagram.com/komarovmir

Напомним,