Как пережить карантин в хорошем настроении: советы актеров шоу Мамахохотала
К любым жизненным неурядицам нужно подходить с юмором.
Как не впасть в депрессию за время карантина? Какой ваш личный рецепт?
Иван Мелашенко: Заниматься спортом, гулять на свежем воздухе (желательно в одиночку), смотреть хорошие сериалы и кино. Помнить, что все проходит, и карантин тоже пройдет. Возможно, мы еще будем по нему скучать.
Владимир Кравчук: Постоянно менять занятия и увлечения. Я часто начинаю изучать или интересоваться разными темами. Например, увлекаюсь историей или биографией интересных мне личностей. Советую практиковать различные упражнения: функциональные тренировки, а затем йога или медитация.
Игорь Рева: Мой личный рецепт – это сын. Он вообще не даёт скучать. И ещё один совет – планируйте день наперёд. А лучше неделю. А ещё лучше – месяц. Время есть.
Назовите ТОП ваших любимых занятий на время карантина?
Иван Мелашенко: Завтрак, отжимания и приседания, полдник, игра в пиратов с сыном, обед, просмотр сериалов, ужин. Может показаться, что я только ем. Но это не так – большую часть времени я работаю.
Алексей Рева: Мой ТОП-5: 1) Кушать. Делаю это 4 раза в день. 2) Просмотр фильмов. У меня в заметках телефона скопился список фильмов, которые мне советуют. Там их штук 100 было. Уже осталось 70. Если кому надо – пишите в Instagram, скину и вам. 3) Играю с малым в футбол. У меня сын занимается футболом в ФК «Локомотив», поэтому мы каждый день тренируемся дома: я выставляю фишки, ворота и ему даю задания. 4) Играю в Xbox. Это то приобретение, которое в этот карантин пригодилось мне больше всего. 5) Сплю. Наслаждаюсь тем, что утром никуда не нужно спешить.
Владимир Кравчук: Просмотр фильмов, спорт и кулинария.
Игорь Рева: У меня есть 3 таких: 1) Фильмы. У меня большой список фильмов, которые давно хотел посмотреть. Я всегда пишу себе в заметки фильмы, которые обсуждают знакомые и мне советуют. Есть такой же список с книгами, но до них пока не добрался. 2) Telegram-каналы. Я за эти 2 недели подписался на многие информационные каналы (помимо Короновірус-інфо). Это позволяет быть постоянно «в теме». Правда, в глазах жены – я залипаю. 3) «Civilization VI». Да, я люблю играть в игры. Особенно, в стратегии. Особенно, в «Цивилизацию».
Что сделаете в первую очередь после того, как карантин закончится?
Иван Мелашенко: Встречусь с коллегами и пожму всем руку. Потом встречусь с друзьями и обниму их. Вот этого очень не хватает.
Алексей Рева: Дождусь, пока жена с малым пойдут гулять и побуду дома САМ.
Игорь Рева: К барберу! А то вообще капец!
Владимир Кравчук: Хотелось бы съездить на родину в Каменец-Подольский.