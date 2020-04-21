Как пережить карантин в хорошем настроении: советы актеров шоу Мамахохотала

К любым жизненным неурядицам нужно подходить с юмором.

Актеры шоу Мамахохотала братья Ревы / пресс-служба

Именно так считают актеры шоу «Мамахохотала» на канале НЛО TV – руководитель шоу Иван Мелашенко, а также актеры шоу Владимир Кравчук и братья-близнецы Алексей и Игорь Ревы. Парни рассказали, как проводят время на карантине и дали несколько советов всем нам. Спойлер: даже в карантине есть свои радости – умейте их замечать!

Как не впасть в депрессию за время карантина? Какой ваш личный рецепт?

Иван Мелашенко: Заниматься спортом, гулять на свежем воздухе (желательно в одиночку), смотреть хорошие сериалы и кино. Помнить, что все проходит, и карантин тоже пройдет. Возможно, мы еще будем по нему скучать.

Актер шоу Мамахохотала Алексей Рева / пресс-служба

А зачем в неё впадать? Что сложного в том, чтобы «посидеть дома»? Если бы в условиях карантина каждого заставили сидеть целый день в лифте, самому, то тогда можно было бы и попаниковать. А дома занятий море: фильмы, книги, тренировки, игры с ребёнком (если он есть). Если его нет, то я вообще не понимаю, в чем могут быть проблемы. Самое время сделать по дому все, что откладывалось: все починить, перебрать вещи, переставить мебель местами. Мы в семье так часто делаем, чтобы придать квартире новый вид. Такого шанса у нас больше не будет! Я надеюсь.

Владимир Кравчук: Постоянно менять занятия и увлечения. Я часто начинаю изучать или интересоваться разными темами. Например, увлекаюсь историей или биографией интересных мне личностей. Советую практиковать различные упражнения: функциональные тренировки, а затем йога или медитация.

Игорь Рева: Мой личный рецепт – это сын. Он вообще не даёт скучать. И ещё один совет – планируйте день наперёд. А лучше неделю. А ещё лучше – месяц. Время есть.

Актер шоу Мамахохотала Игорь Рева / пресс-служба

Назовите ТОП ваших любимых занятий на время карантина?

Иван Мелашенко: Завтрак, отжимания и приседания, полдник, игра в пиратов с сыном, обед, просмотр сериалов, ужин. Может показаться, что я только ем. Но это не так – большую часть времени я работаю.

Актер шоу Мамахохотала Иван Мелашенко / пресс-служба

Алексей Рева: Мой ТОП-5: 1) Кушать. Делаю это 4 раза в день. 2) Просмотр фильмов. У меня в заметках телефона скопился список фильмов, которые мне советуют. Там их штук 100 было. Уже осталось 70. Если кому надо – пишите в Instagram, скину и вам. 3) Играю с малым в футбол. У меня сын занимается футболом в ФК «Локомотив», поэтому мы каждый день тренируемся дома: я выставляю фишки, ворота и ему даю задания. 4) Играю в Xbox. Это то приобретение, которое в этот карантин пригодилось мне больше всего. 5) Сплю. Наслаждаюсь тем, что утром никуда не нужно спешить.

Владимир Кравчук: Просмотр фильмов, спорт и кулинария.

Актер шоу Мамахохотала Владимир Кравчук / пресс-служба

Игорь Рева: У меня есть 3 таких: 1) Фильмы. У меня большой список фильмов, которые давно хотел посмотреть. Я всегда пишу себе в заметки фильмы, которые обсуждают знакомые и мне советуют. Есть такой же список с книгами, но до них пока не добрался. 2) Telegram-каналы. Я за эти 2 недели подписался на многие информационные каналы (помимо Короновірус-інфо). Это позволяет быть постоянно «в теме». Правда, в глазах жены – я залипаю. 3) «Civilization VI». Да, я люблю играть в игры. Особенно, в стратегии. Особенно, в «Цивилизацию».

Что сделаете в первую очередь после того, как карантин закончится?

Иван Мелашенко: Встречусь с коллегами и пожму всем руку. Потом встречусь с друзьями и обниму их. Вот этого очень не хватает.

Актер шоу Мамахохотала Иван Мелашенко / пресс-служба

Алексей Рева: Дождусь, пока жена с малым пойдут гулять и побуду дома САМ.

Игорь Рева: К барберу! А то вообще капец!

Владимир Кравчук: Хотелось бы съездить на родину в Каменец-Подольский.