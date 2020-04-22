Мир наизнанку: Дима Комаров побывает внутри "инстаграмного" дома в Гонконге и узнает свою судьбу
Уже сегодня в 22.45 зрителей канала 1+1 ждут сразу две серии тревел-шоу «Мир наизнанку». В этот раз Дмитрий Комаров отправится в современный и футуристический мегаполис Гонконг, где каждый 7 житель - миллионер.
Гонконг - один из самых густонаселенных городов в Китае, где технологии будущего существуют рядом с тысячелетними традициями. Сегодня в Гонконге живет более 7 миллионов человек, но из-за специфики горного ландшафта на такое количество населения земли катастрофически не хватает. Поэтому мегаполис разрастается не вширь, а вверх.
Удивительно, что такой технологией не пользуются в мире. Сначала я скептически относился к такому методу, но когда я пообщался с этой командой строителей, мое мнение изменилось,– сделает свои выводы Дмитрий Комаров после грандиозной стройки.
Кроме того, в новой серии Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев на одни сутки снимут квартиру в самом известном здании Гонконга – так званом «инстаграмном» доме. Фотография на фоне его фактурного фасада – обязательная часть каждой туристической поездки.
Во второй серии зрителей ждет немыслимая изнанка современного мегаполиса – необычные китайские погребальные традиции. «Мир наизнанку» покажет, как Гонконг решает проблему с нехваткой мест для погребения, почему китайцы превращают прах родных в драгоценные камни, и что покупают в специальных супермаркетах с товарами для умерших.
Что напророчат Дмитрию Комарову гонконгские предсказатели, и чем еще удивляет современный Гонконг – смотрите в новых сериях «Мира наизнанку» уже сегодня в 22.45 на канале «1+1».