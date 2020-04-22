Мир наизнанку: Дима Комаров побывает внутри "инстаграмного" дома в Гонконге и узнает свою судьбу

22 апреля 2020 16:00 Юлия Крутиева
Мир наизнанку: Дима Комаров побывает внутри
Мир наизнанку-11: смотреть 13-14 выпуски онлайн (эфир от 22.04.2020)
пресс-служба канала 1+1

Уже сегодня в 22.45 зрителей канала 1+1 ждут сразу две серии тревел-шоу «Мир наизнанку». В этот раз Дмитрий Комаров отправится в современный и футуристический мегаполис Гонконг, где каждый 7 житель - миллионер.

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Команда «Мира наизнанку» узнает, как в Гонконге строят самые высокие небоскребы, покажет обратную сторону богатой жизни мегаполиса, а также попробует судьбу Дмитрия Комарова и Украины у китайских предсказателей будущего.

Гонконг - один из самых густонаселенных городов в Китае, где технологии будущего существуют рядом с тысячелетними традициями. Сегодня в Гонконге живет более 7 миллионов человек, но из-за специфики горного ландшафта на такое количество населения земли катастрофически не хватает. Поэтому мегаполис разрастается не вширь, а вверх.

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Небоскребы в Гонконге появляются в очень быстрых темпах. Китайские строители возводят один этаж здания в рекордно короткий срок – одна неделя. Но если посмотреть через призму европейских стандартов, то их методы строительства удивляют. Дмитрий Комаров на один день присоединится к бригаде гонконгских высотников и вместе с ними отправится на стройку очередного 100-этажного здания. «Мир наизнанку» покажет зрителям, какие древнейшие технологии до сих пор использую китайцы.

Удивительно, что такой технологией не пользуются в мире. Сначала я скептически относился к такому методу, но когда я пообщался с этой командой строителей, мое мнение изменилось,
– сделает свои выводы Дмитрий Комаров после грандиозной стройки. 

Кроме того, в новой серии Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев на одни сутки снимут квартиру в самом известном здании Гонконга – так званом «инстаграмном» доме. Фотография на фоне его фактурного фасада – обязательная часть каждой туристической поездки. 

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Несмотря на то, что здания в Гонконге растут быстрее, чем в других странах, квартир на всех жителей все равно не хватает. По традиции программы, Дмитрий Комаров отправится на поиски изнанки жизни города-миллионера. Команде тревел-шоу эксклюзивно удастся попасть в район самых бедных жителей. Украинцы впервые побывают в квартирах размером всего в три квадратных метра и покажут быт их владельцев. 

Во второй серии зрителей ждет немыслимая изнанка современного мегаполиса – необычные китайские погребальные традиции. «Мир наизнанку» покажет, как Гонконг решает проблему с нехваткой мест для погребения, почему китайцы превращают прах родных в драгоценные камни, и что покупают в специальных супермаркетах с товарами для умерших. 

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Также команда тревел-шоу побывает в еще одном специфическом месте – на улице предсказателей. В Гонконге легально работает целый квартал с услугами гадалок и магов, к которым в поиске советов обращаются бизнесмены, политики и обычные гонконгцы. Дмитрий Комаров пообщается с несколькими предсказателями и попытается узнать у них свою судьбу, а также судьбу Украины. 

Что напророчат Дмитрию Комарову гонконгские предсказатели, и чем еще удивляет современный Гонконг – смотрите в новых сериях «Мира наизнанку» уже сегодня в 22.45 на канале «1+1».  

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