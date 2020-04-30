Ветер любви: смотреть 25 серию онлайн (эфир от 30.04.2020)
30 апреля 2020 17:00
Юлия Крутиева
Ветер любви: смотреть 25 серию онлайн (эфир от 30.04.2020)
kino-teka.com
30 апреля на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 25 серию турецкой мелодрамы «Ветер любви».
Смотрите в 25 серии турецкой мелодрамы «Ветер любви»
: События разворачиваются вокруг древней вражды семей Асланбей и Шадоглу. Миран Асланбей еще в детстве потерял своих родителей, а его бабушка Азизе приложила все усилия, чтобы целью жизни внука стала месть Хазару Шадоглу, который, по ее убеждению, является убийцей родителей Мирана. Воплотить план мести мужчина решает с помощью нежных чувств, влюбив в себя красавицу Рейян, дочь Хазара. Но он даже не подозревает, что вскоре сам безумно полюбит девушку.
25 серию сериала «Ветер любви» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все серии сериала «Ветер любви» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.