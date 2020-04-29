Мир наизнанку-11: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 29.04.2020)
29 апреля 2020 23:30
Юлия Крутиева
Мир наизнанку-11: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 29.04.2020)
пресс-служба
29 апреля на канале «1+1» и на нашем сайте TV.UA зрители увидели заключительный выпуск 11 сезона тревел-шоу «Мир наизнанку».
Смотрите в 16 выпуске тревел-шоу «Мир наизнанку-11»
: древние китайцы называли горы лестницей в небо и верили, что на их вершинах живут боги, от которых произошло человечество. Недостижимые, мистические и необъятные горы стали для китайцев центром духовной жизни. В недоступных пещерах отшельники изучали алхимию и колдовали, буддистские монахи строили там храмы, тысячелетиями медитировали и достигали просветления. В этой части экспедиции Дмитрий Комаров отыщет в горах послание предков, в которое очень сложно поверить.
Также онлайн смотрите выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку. Рекордный полет».
16 выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку-11» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски тревел-шоу «Мир наизнанку-11» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.