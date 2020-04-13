Консультант: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 13.04.2020)
13 апреля на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 1 серию детективной мелодрамы «Консультант».
Суперкриминалиста Бориса Крылова называют современным Шерлоком Холмсом. Используя оригинальные и порой парадоксальные методы работы, он раскрывает самые запутанные преступления. Однако настоящим испытанием для него становится расследование гибели собственного отца. Официальная версия – обычная авария, водитель грузовика уснул за рулем. Сам Крылов получил в ДТП тяжелые травмы, а его отец погиб на месте. Крылов уверен, что произошло хорошо спланированное убийство.
1 серию сериала «Консультант» смотрите в 21:00 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.