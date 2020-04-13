Консультант: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 13.04.2020)

13 апреля на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 1 серию детективной мелодрамы «Консультант».

В центре сюжета мелодрамы «Консультант» оказываются работники криминалистического отдела управления полиции. Им под силу раскрыть самые запутанные преступления. Руководит следственной группой майор Анна Воскресенская – сильная и отчаянная в работе женщина, которой совершенно не везет в личной жизни. Пережив предательство любимого человека, ей предстоит столкнуться с ним много лет спустя, когда он придет работать в полицию в качестве консультанта.

Суперкриминалиста Бориса Крылова называют современным Шерлоком Холмсом. Используя оригинальные и порой парадоксальные методы работы, он раскрывает самые запутанные преступления. Однако настоящим испытанием для него становится расследование гибели собственного отца. Официальная версия – обычная авария, водитель грузовика уснул за рулем. Сам Крылов получил в ДТП тяжелые травмы, а его отец погиб на месте. Крылов уверен, что произошло хорошо спланированное убийство.

1 серию сериала «Консультант» смотрите в 21:00 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.