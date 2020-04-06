Актер Дмитрий Соловьев: В сериале Консультант снимался вместе с родителями

В понедельник, 13 апреля, в 21:00 канал «Украина» покажет премьеру детективной мелодрамы «Консультант» совместного производства компании Star Media и телеканала.

В 16 сериях детективной мелодрамы «Консультант» вместе с главными героями истории зрители будут расследовать запутанные и загадочные преступления. Актеру Дмитрию Соловьеву досталась роль оперативника Виктора Кержнера.

Внешне его герой – самоуверенный мачо, а внутри – мужчина, неспособный построить серьезные отношения. О новой роли, съемках с родителями и отношениях с женой-актрисой Дмитрий рассказал нам в эксклюзивном интервью.

Вы играете капитана полиции Кержнера. Пришлось ли для этой роли чему-то новому научиться – пользоваться каким-то оружием, готовиться к какому-то сложному трюку?

Все основные трюки, их было не так уж много, делали профессиональные каскадеры. Я бы и сам хотел трюкачить, но брата-близнеца, чтобы заменить меня, у меня нет. Пару несложных, но эффектных делал я самостоятельно. Безусловно мне предстояло научиться пользоваться оружием и наручниками, чтобы быстро задерживать преступников.

Как вы считаете, почему сейчас в нашей стране стали настолько популярны детективные истории? Вы сами какому жанру кино отдаёте предпочтение?

Я отдаю предпочтение хорошему кино. Будь это любой жанр – комедия, детектив, драма... Если есть хороший сценарий, актёры и режиссёр, то фильм получится хороший. Детектив интересен загадкой и неожиданностью событийности. Поэтому это всегда манит.

У вас в Инстаграм есть фото ваших родителей, которые также сыграли в этом сериале. Как им на съемках – понравилось или было сложно?

Мои родители сыграли (внимание кого?) – моих родителей! Для них это было мега интересно и очень волнительно. Мама уже на опыте, в детстве снялась в эпизоде «Чистого неба» у режиссёра Чухрая. Идея сняться в «Консультанте» пришла кастинг директору проекта Кристине Коршиковой. Родители долго не сопротивлялись и в итоге с удовольствием согласились.

В вашей жизни были события, которые вас сильно изменили?

Нас каждый день что-то меняет. В лучшую или худшую сторону. Происходит много важных событий, которые через какое-то время могут перестать быть такими важными или наоборот приобретут особую степень важности. Были так называемые «точки взлёта», когда я понимал, что отсюда начинается новый этап творческого пути. Таких точек должно быть побольше, если актёр хочет расти, развиваться. Никогда не стоит останавливаться на достигнутом.

Ваша жена – также актриса. Как вы познакомились?

Да, моя жена – Лена Тертичная, для меня просто Енотик. Также работает в одном из киевских театров. Мы учились на одном курсе в университете. Оттуда и выплыл наш кораблик любви (улыбается). Бывает, что мы оказываемся вместе в кадре. Это настоящий кайф для нас обоих.

Как вы считаете, людям одной профессии проще построить отношения?

Людям одной профессии не сложно построить отношения, сложнее уметь договориться. Важно научиться спокойно принимать различные обстоятельства. Мы можем не видеться по несколько дней из-за съёмок, гастролей и т.д. Но мы понимаем друг друга и ценим каждую минуту, проведённую вместе.

Вы также играете в театре. Говорят, в сериалах зарабатывают деньги, а театр – для души. Перед вами никогда не стоял выбор – кино или театр?

Я работаю в лучшем театре Украины – Театре драмы и комедии на левом берегу Днепра. В творчестве на данном этапе для меня театр в приоритете. Выбор стоять не должен. Надо опять же уметь договариваться. Все при желании можно совместить. Ну и в конце концов всех денег не заработаешь.

Смотрите премьеру детектива «Консультант» с понедельника, 13 апреля, в 21:00 на канале «Украина».