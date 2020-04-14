Консультант: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 14.04.2020)
14 апреля 2020 21:50
Консультант: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 14.04.2020)
пресс-служба канала Украина
14 апреля на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 4 серию детективной мелодрамы «Консультант».
«Консультант»: Крылов понимает, что на его отца готовилось еще одно покушение. Авария была спланированной… Анна подозревает в убийстве бизнесмена его жену, но прямых улик против нее нет. Крылов неожиданно подключается к расследованию и заставляет жену погибшего сознаться, что она лишь спрятала труп мужа. Настоящий убийца все еще остается в тени. На задержании преступника Крылов вновь бросается спасать Анну, в критический момент она сознается, что любит его…
4 серию сериала «Консультант» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.