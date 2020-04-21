Консультант: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 21.04.2020)
21 апреля 2020 20:50
Консультант: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 21.04.2020)
пресс-служба канала Украина
21 апреля на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 11 серию детективной мелодрамы «Консультант».
«Консультант»: расследование Крылова в клинике отца заходит в тупик, подозреваемый молчит, никаких улик… Утром в парке находят труп состоятельной женщины. У нее было много врагов – она увольняла своих сотрудников за малейшую провинность. Следствию нужно отработать всех подозреваемых. Тем временем становится известно, что Лариса обманывает Крылова. Но зачем?.. Голубев подтверждает сыну Анны, что он его настоящий отец…
11 серию сериала «Консультант» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.