Консультант: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 20.04.2020)

20 апреля 2020 20:50 Юлия Крутиева
Консультант: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 20.04.2020)
Консультант: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 20.04.2020)
пресс-служба канала Украина

20 апреля на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 9 серию детективной мелодрамы «Консультант».

Читайте такжеОтважные: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 16.04.2020)
Смотрите в 9 серии мелодрамы «Консультант»: В своей квартире выстрелом в сердце застрелен известный бизнесмен. Он жил один, жена – в психиатрической лечебнице. Крылов обнаруживает в квартире тайник. Но что искал убийца?.. Крылов узнает, что водитель, устроивший аварию, несколько раз звонил в клинику его отца. Он ищет возможность понять, что происходит в клинике. Тем временем Лариса в его квартире начинает действовать в своих интересах…

9 серию сериала «Консультант» смотрите в 21:00 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

сериалы канал Украина детектив мелодрама Консультант

Материалы по теме

Консультант: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 20.04.2020)
Сериалы

Консультант: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 20.04.2020)
Это была судьба! Дмитрий Танкович стал "крестным феем" для Лилии Ребрик и ее мужа
Новости

Это была судьба! Дмитрий Танкович стал "крестным феем" для Лилии Ребрик и ее мужа
Від пацанки до панянки-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2020)
Телешоу

Від пацанки до панянки-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2020)
Від пацанки до панянки-4: кто покинул проект в 10 выпуске от 20.04.2020
Новости

Від пацанки до панянки-4: кто покинул проект в 10 выпуске от 20.04.2020

Популярное на сайте

Від пацанки до панянки-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020)
Почему яйца необходимо есть каждый день: ТОП-5 причин

Почему яйца необходимо есть каждый день: ТОП-5 причин
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)
Голос країни-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)

Популярное видео

Від пацанки до панянки-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)
Голос країни-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)
Ветер любви: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 13.04.2020)

Ветер любви: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 13.04.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK