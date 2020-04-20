Консультант: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 20.04.2020)
20 апреля 2020 20:50
Консультант: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 20.04.2020)
пресс-служба канала Украина
20 апреля на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 9 серию детективной мелодрамы «Консультант».
«Консультант»: В своей квартире выстрелом в сердце застрелен известный бизнесмен. Он жил один, жена – в психиатрической лечебнице. Крылов обнаруживает в квартире тайник. Но что искал убийца?.. Крылов узнает, что водитель, устроивший аварию, несколько раз звонил в клинику его отца. Он ищет возможность понять, что происходит в клинике. Тем временем Лариса в его квартире начинает действовать в своих интересах…
9 серию сериала «Консультант» смотрите в 21:00 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.